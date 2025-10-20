معاون حمل ونقل سازمان راهداری گفت: فعالیت تمامی تاکسی‌های اینترنتی که در حوزه برون شهری هستند غیر قانونی است و طبق مصوبه هئیت وزیران باید فعالیت آنها تحت نظارت سازمان راهداری قرارگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با تأکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در حوزه برون‌شهری در حال حاضر غیرقانونی است، اظهار داشت: هیچ یک از تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت از سازمان راهداری را اخذ نکرده‌اند و بسیاری از رانندگان این تاکسی‌ها فاقد کارت هوشمند و یا کارت سلامت هستند.

وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی برای فعالیت در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری مسافر، ملزم به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) شده‌اند.

خضری بیان کرد:سکوهای اینترنتی برای دریافت مجوز فعالیت باید الزامات و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را رعایت کنند. این الزامات شامل احراز صلاحیت رانندگان، اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و رعایت سقف ساعات کاری رانندگان در سفرهای بین‌شهری است تا شرایط اطمینان‌بخشی برای هموطنان در استفاده از سرویس‌های مورد اشاره فراهم شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، مسئولیت کامل فعالیت حمل‌ونقلی بر عهده سکوهای اینترنتی بوده و این سکوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها، پاسخگوی مراجع قانونی، نهادهای حاکمیتی و مردم باشند.

وی با اشاره به محورهای اصلی فرآیند صدور مجوز افزود: بررسی صلاحیت رانندگان، رسیدگی به شکایات مسافران و نظارت بر ایمنی خودروها از محورهای اصلی صدور مجوز است. این نظارت‌ها با هدف افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح خدمات انجام می‌شود.

در پایان، خضری تأکید کرد: اجرای این مصوبه منجر به بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت حمل‌ونقل هوشمند در سفرهای بین‌شهری شده و با فعالیت قانونمند تاکسی‌های اینترنتی، گام مهم دیگری در جهت توسعه صنعت حمل و نقل جاده‌ای برداشته خواهد شد.

 

 

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تو کشور ما چی قانونی هست که این قانونی باشد کدام قانون کجاست قانون یک جایی را نشان بدهید که قانون اجرا شده اجرا می‌شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
فقط دست رو آسایش مردم گذاشتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
کسی نیست جلوی این کمیسیون نوجومی اسنپ رو بگیره دولت خو همه چی رو رها کرده انگار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
طرف ماشین از خودش کار از خودش سرویس از خودش بعد نامش از ناکجا آباد تاکسی این وضعیت شهرها و رانندگانی که هیچ حمایتی نمی شوند و شهروندانی که هیچ رفاهی ندارند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
آقای اسنپ لطفا دونگ راهداری رو بده برادر
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
ببند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چیکار دارین ملت پنجشنبه جمعه میرن مسافر کشی دنبال چی هستین؟
برید جلو تورم رو بگیرید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مشخصه باز کار و بار یه سری کساد شده دارن سنگ میندازن؛ مسافر راضی مسافرکش راضی این وسط کی ناراضی؟!
۲
۵
پاسخ دادن
