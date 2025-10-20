باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با تأکید بر اینکه فعالیت تاکسیهای اینترنتی در حوزه برونشهری در حال حاضر غیرقانونی است، اظهار داشت: هیچ یک از تاکسیهای اینترنتی مجوز فعالیت از سازمان راهداری را اخذ نکردهاند و بسیاری از رانندگان این تاکسیها فاقد کارت هوشمند و یا کارت سلامت هستند.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سکوها و پلتفرمهای اینترنتی برای فعالیت در حوزه حملونقل بینشهری مسافر، ملزم به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) شدهاند.
خضری بیان کرد:سکوهای اینترنتی برای دریافت مجوز فعالیت باید الزامات و دستورالعملهای تعیینشده از سوی وزارت راه و شهرسازی را رعایت کنند. این الزامات شامل احراز صلاحیت رانندگان، اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و رعایت سقف ساعات کاری رانندگان در سفرهای بینشهری است تا شرایط اطمینانبخشی برای هموطنان در استفاده از سرویسهای مورد اشاره فراهم شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، مسئولیت کامل فعالیت حملونقلی بر عهده سکوهای اینترنتی بوده و این سکوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها، پاسخگوی مراجع قانونی، نهادهای حاکمیتی و مردم باشند.
وی با اشاره به محورهای اصلی فرآیند صدور مجوز افزود: بررسی صلاحیت رانندگان، رسیدگی به شکایات مسافران و نظارت بر ایمنی خودروها از محورهای اصلی صدور مجوز است. این نظارتها با هدف افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح خدمات انجام میشود.
در پایان، خضری تأکید کرد: اجرای این مصوبه منجر به بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیت حملونقل هوشمند در سفرهای بینشهری شده و با فعالیت قانونمند تاکسیهای اینترنتی، گام مهم دیگری در جهت توسعه صنعت حمل و نقل جادهای برداشته خواهد شد.