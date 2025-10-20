معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قم گفت: ۲ دبیرخانه ملی «آموزش‌های ازدواج و خانواده» و «وصال شیرین» با هدف تقویت مهارت‌های زندگی و تسهیل ازدواج جوانان، فعالیت خود را در این استان آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روح‌الله مقدم گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان، این ۲ دبیرخانه به‌عنوان بازوی تخصصی در زمینه آموزش و ترویج مهارت‌های زندگی، ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در کشور فعالیت خواهند کرد و استان قم به‌عنوان میزبان و مرکز راهبری این دبیرخانه‌ها انتخاب شده‌است.

او ادامه داد: دبیرخانه ملی آموزش‌های ازدواج و خانواده با هدف توسعه مهارت‌های ارتباطی، تحکیم روابط خانوادگی و ارتقای آگاهی‌های زوجین جوان راه‌اندازی شده و مأموریت دارد تولید محتوای تخصصی و برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها را به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرا کند.

مقدم افزود: در دبیرخانه ملی «وصال شیرین» نیز زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فرآیند ازدواج جوانان پیش‌بینی و با حمایت دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، شرایط مناسبی برای گسترش خدمات مشاوره‌ای و ترویجی در این حوزه فراهم خواهد شد.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قم با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی عنوان کرد: تاکنون یک‌هزار کارگاه آموزشی در زمینه مهارت‌های زندگی در استان قم برگزار و در حوزه مهارت‌های اشتغال نیز با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌های لازم به حدود یک‌هزار جوان ارائه شده‌است.

او اضافه کرد: به عنوان دبیر دبیرخانه ملی وصال شیرین کشور، با توجه به سیاست‌های جدید دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، طرح‌های متنوعی برای تقویت فرهنگ ازدواج آسان و مشاوره‌های پیش از ازدواج در دست اجراست که نتایج آن به‌تدریج در سطح ملی نمایان خواهد شد.

مقدم ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این ۲ دبیرخانه ملی در قم، گام‌های موثری در جهت ارتقای شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جوانان و تحکیم بنیان خانواده در کشور برداشته شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: ازدواج ، ورزش وجوانان قم
