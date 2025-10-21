کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به فصل برداشت شکر، بازار کاملا اشباع است و هیچ گونه کمبودی در عرضه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- غلامحسین بهمی کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، گفت: با توجه به فصل برداشت، بازار شکر کاملا اشباع است که براین اساس نوسانی نخواهیم داشت.

به گفته وی، امسال برآورد می شود که مجموع تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برسد که با احتساب سرانه مصرف داخل، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن کسری باید از طریق واردات تامین شود.

بهمنی با بیان اینکه ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر مورد نیاز کشور است، افزود: با کاهش مصرف در نیمه دوم سال، مصرف روزانه حداکثر ۶ هزارتن است.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو شکر فله برای مصرف کننده را ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته بندی یک کیلویی ۶۵ هزارتومان اعلام کرد.

وی با اشاره به واردات بیش از ۳۰۰ هزار تن شکر از ابتدای سال گفت: تا پایان سال مشکلی در بازار نداریم.