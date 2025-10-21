کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به فصل برداشت شکر، بازار کاملا اشباع است و هیچ گونه کمبودی در عرضه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- غلامحسین بهمی کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، گفت: با توجه به فصل برداشت، بازار شکر کاملا اشباع است که براین اساس نوسانی نخواهیم داشت.

به گفته وی، امسال برآورد می شود که مجموع تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برسد که با احتساب سرانه مصرف داخل، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن کسری باید از طریق واردات تامین شود.

بهمنی با بیان اینکه ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر مورد نیاز کشور است، افزود: با کاهش مصرف در نیمه دوم سال، مصرف روزانه حداکثر ۶ هزارتن است.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو شکر فله برای مصرف کننده را ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته بندی یک کیلویی ۶۵ هزارتومان اعلام کرد.

وی با اشاره به واردات بیش از ۳۰۰ هزار تن شکر از ابتدای سال گفت: تا پایان سال مشکلی در بازار نداریم.

برچسب ها: تولیدشکر ، واردات شکر ، بازار شکر
خبرهای مرتبط
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد
مصرف ماهانه ۲۵۰ هزارتن شکر در ۶ ماه نخست سال
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اوراق سلف ارزی می‌تواند همان مسیر موفق را برای جذب ارز‌های راکد مردم تکرار کند
خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط راه‌اندازی شد
هشدار به خریداران طلا در فضای مجازی/ مراقب «خالی‌فروشی» باشید+ فیلم
برج‌سازی نفس کلان‌شهر‌ها را بند آورد
هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش به کمک گواهی سپرده کالایی
تخصیص منابع حاصل از فروش دارایی‌ها به توسعه پروژه‌های درآمدزا
قیمت هرکیلو شکر مصرف کننده ۶۵ هزارتومان
اتمام تعمیرات اساسی ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی
تخصیص ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌ها در مناطق محروم کشور
بن‌بست در سامانه یکپارچه واردات خودرو؛ ثبت‌نام در انتظار اطلاعیه جدید+ عکس
آخرین اخبار
امکان مشاهده گزارش اعتباری صادرکننده چک برای ذی‌نفع فراهم شد
۷۰۰ نقطه شهری کشور دارای بافت ناکارآمد است
بن‌بست در سامانه یکپارچه واردات خودرو؛ ثبت‌نام در انتظار اطلاعیه جدید+ عکس
هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش به کمک گواهی سپرده کالایی
تخصیص ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌ها در مناطق محروم کشور
قیمت هرکیلو شکر مصرف کننده ۶۵ هزارتومان
تخصیص منابع حاصل از فروش دارایی‌ها به توسعه پروژه‌های درآمدزا
هشدار به خریداران طلا در فضای مجازی/ مراقب «خالی‌فروشی» باشید+ فیلم
اتمام تعمیرات اساسی ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی
برج‌سازی نفس کلان‌شهر‌ها را بند آورد
خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط راه‌اندازی شد
اوراق سلف ارزی می‌تواند همان مسیر موفق را برای جذب ارز‌های راکد مردم تکرار کند
بورس کالا قیمت‌گذاری نمی‌کند
بارش باران در نواحی شمال غرب کشور
صف ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی تفکیک شد
آغاز صدور فاکتور الکترونیکی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از آبان ماه
متقاضیان سرگردان نشوند، تنها سامانه املاک و اسکان قانونی است
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ثبت کارت بانکی در سامانه سیمین
آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا
کشاورزان نسبت به پاکسازی نهر آب اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ مهر ماه
بروز خطا در مرکز کنترل ترافیک هوایی غیرقابل جبران است/ انجام روزانه ۱۵۰۰ پرواز در آسمان ایران+فیلم
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
اکبری: کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم