رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب از رهایی یک محکوم به قصاص نفس پس از ۹ سال از چوبه دار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ایمان محمدی، اظهار داشت: این فرد از سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل عمد در زندان جیرفت محبوس بود و با تلاش‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضائی فاریاب، مسئولان زندان جیرفت و همکاری دلسوزانه اعضای شورای حل اختلاف، سرانجام با جلب رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.

وی افزود: این اقدام نتیجه ماه‌ها تلاش، گفت‌و‌گو و میانجی‌گری برای تحقق صلح و سازش بود که در نهایت منجر به گذشت اولیای دم و آزادی محکوم شد.

رئیس حوزه قضائی فاریاب ضمن تقدیر از همکاری همه عوامل قضایی و مردمی در این پرونده، تاکید کرد: گسترش فرهنگ گذشت و بخشش از ارزش‌های والای انسانی و دینی است و دستگاه قضایی از هر اقدامی که منجر به صلح و سازش شود، حمایت می‌کند.