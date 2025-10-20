پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است؛ پرداخت معوقات مربوط به مشمولین باقی مانده از جانب بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب حروف الفبا و طی یک هفته به پایان می‌رسد.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
باتوجه به تورم موجود در خصوص حقوق ومعیشت همه بازنشستگان همچنین لشکری نیز رسیدگی شود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
پس همسان سازی و متناسب سازی حقوق های بازنشسته های کشوری کی اعمال میشود ؟! پس چرا برای تامین اجتماعی اعمال شده و حقوق بازنشستگی آنها دوبرابرشده .. !!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یک حقوق بازنشستگی چقدر مهم و یا سخت شده که برای پرداخت آن باید در تمام رسانه ها تو بوق و کرنا گذاشته شود !
اولا چرا حقوق بازنشسته خدمات کشوری مانند تامین اجتماعی شامل متناسب سازی و همسان سازی پرداختی ها نشده و اختلاف زیادی بین حقوق هر دو بیمه یعنی تامین اجتماعی و خدمات کشوری تقریبا دوبرابر شده آنهم در شرایط یکسان کارکنان بازنشسته در یک دستگاه دولتی مانند وزرات جهاد کشاورزی از لحاظ سابقه کار و مدرک تحصیلی و سایر ملاک ها چرا چرا ... ؟!! هیچ نهاد و ارکانی هم نیست دقیق علت این نوع اختلافات را برای همه شفاف سازی کند ... !!!
دقیقا در شرایط یکسان و جالب در یکدستگاه دولتی مانند جهاد کشاورزی
حقوق بازنشسته خدمات کشور میشود == X
حقوق بازنشسته تامین اجتماعی میشود == 2x !!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بترکه چشم حسود بخیل و بیگانه صلی علی سترکه چشم حسود بترکه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای سید فتح‌اله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی
جناب آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سالاری مدیریت محترم عامل سازمان تامین اجتماعی
معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی را بپردازید! امروز 28 مهر 1404 - 13:09 هست که چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی معوقات فروردین را هنوز دریافت نکردند؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
ماه پیش 3 میلیون و 400 از حقوق ما کم شده. اون رو برمی گردونید؟؟ خداییش این چه ظلمی بود که کردید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان سلام، بیا و ثابت کن که گزینشی خبر رو درج نمیکنی، آلان یکی از موارد مهم فیلم عروسی درباری و فوق لاکچری دختر شمخانی است، یک برنامه بدون تعارف در این خصوص بسازید، باور کنید دختر و پسرهای مردم هم دوست دارند ازدواج کنند، ولی هزار جور مانع جلوشون هست، اگه کمی خدا و پیغمبر و امام زمان عج شناسی این رو چاپ کن.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دروغ مستمری هیچ تغییر ی نکرده ! ما فراموش شده گان هستیم .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
نامین اجتماعی =عدم رعایت حقوق بیمه شدگان وافزایش سن باز نشستگی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خیانت ها مدیر عامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی معلوم، مشخص و روشن شده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
پرداخت کامل معوقات بازنشستگان در دستور کار دولت | واریزی معوقات بازنشستگان تا پایان هفته انجام می‌شود/ علت پرداخت نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به خاطر خیانت دولت پزشکیان بوده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
امروز 28 مهر 1404 - 12:35 هست که علت پرداخت نشدن معوقات برخی از بازنشستگان تامین‌اجتماعی به خاطر خیانت ها دولت، سازمان تامین اجتماعی و مجلس بوده است.
زمان واریز حقوق مهر ماه بازنشستگان مشخص شد/ بازنشستگان تامین اجتماعی: بعد از 7 ماه معوقات پرداخت نشد، بی‌ارزش هم شد معوقات مزدی برخی بازنشستگان کارگری بعد از هفت ماه هنوز پرداخت نشده است.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
زمان پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعلام شد.
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان آغاز شد.
شرم آور و تاسف بار است که امروز 28 مهر 1404 - 12:35 هست که متأسفانه معوقات برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده است چرا؟
خیانت ها مدیر عامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی معلوم، مشخص و روشن شده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
امروز 28 مهر 1404 - 12:35 هست که علت پرداخت معوقات بازنشستگان تامین‌اجتماعی چیست؟ چون که خاطر که سازمان تامین اجتماعی در این مدت 7 ماه پول معوقات بازنشستگان تامین‌اجتماعی را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است و هر ما سود آن را دریافت می کند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چرا هیچ کس از حق اولاد چیزی نمیگه؟؟ به اون پول نیاز داریم yjc لطفا پیگیری کنید به شدت به اون پول نیاز داریم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
حق اولاد ما رو هم ماه قبل ندادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
سیستمی میخاد پرداخت بشه ، چرا همه یکجا مثل یارانه ها پرداخت نمی شه ، چرا براساس حروف الفبا و 72 ساعته؟؟؟ چرا یه کاری می منید که مردم ناراضی بشن ؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
۱۲
