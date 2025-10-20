در جریان رویداد شیراز اکسپو، شرکت‌های مستقر در زیست‌بوم فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانستند ضمن معرفی توانمندی‌های خود، زمینه انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی را فراهم کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید محمدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: رویداد شیراز اکسپو فرصت مناسبی بود تا توانمندی‌های شرکت‌های مستقر در زیست‌بوم فناوری این دانشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد و زمینه ارتباطات اولیه برای عرضه و صادرات محصولات برخی از این شرکت‌ها به خوبی فراهم شد.

او تاکید کرد: این دانشگاه، تسهیل و زمینه‌سازی فروش محصولات دانش‌بنیان را از وظایف مهم خود در راستای حمایت از تولیدات داخلی می‌داند.

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از انعقاد قرارداد‌های داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این نمایشگاه علاوه بر بازدیدکنندگان داخلی، نمایندگانی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همسایه حضور داشتند که منجر به انعقاد قرارداد‌هایی شد.

امین رمضانی به ۲ توافق مهم اشاره کرد و افزود: به صورت مقدماتی با یک سرمایه‌گذار چینی توافق کردیم که در آذرماه در پارک علم و فناوری سلامت شیراز سرمایه‌گذاری کند؛ همچنین با یک گروه عراقی توافق شد تا تجهیزات پزشکی یکی از بیمارستان‌های این کشور از شرکت‌های مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز خریداری شود.

او با اشاره به حضور ۱۳ شرکت وابسته به دانشگاه در یک غرفه ۴۵ متری، بیان کرد: علاوه بر این ۲ قرارداد مهم، توافق‌های دیگری نیز میان شرکت‌های حاضر و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به امضا رسید.

برچسب ها: اکسپو ، شیراز ، شرکت دانش‌بنیان ، علوم پزشکی شیراز
