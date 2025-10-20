باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، امروز در نشست خبری خود با اشاره به رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی طی سالهای اخیر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد قابل توجه در طول حدود هفت سال، نتیجه حمایتهای محدود دولت و در عین حال، سرمایهگذاریهای بزرگ بخش خصوصی در این صنعت بوده است.
وی افزود: خوشبختانه امروز تولیدکنندگان داخلی قادرند نیاز کشور را به طور کامل تأمین کنند و دیگر نیازی به واردات لوازم خانگی وجود ندارد؛ هرچند سلیقه بخشی از مصرفکنندگان همچنان به سمت محصولات خارجی متمایل است.
اوجاقی ادامه داد: با وجود رشد چشمگیر در سالهای گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش حدود ۳۸ درصدی در میزان تولید هستیم. در برخی بخشها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش فروش نیز، پس از ایام جنگ (منظور شاید ایام خاصی در بازار باشد)، کاهش قابل توجهی مشاهده میشود؛ بهطوریکه در برخی حوزهها تا ۶۰ درصد و بهصورت میانگین حدود ۴۰ درصد افت فروش داشتهایم.
وی توضیح داد: برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی میتواند نقش مهمی در خروج از رکود فعلی و معرفی توانمندیهای داخلی این صنعت ایفا کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره جزئیات نمایشگاه گفت: امسال ۱۰ سالن و فضای باز به مساحت ۲۰ هزار متر مربع به این نمایشگاه اختصاص یافته است که حدود ۸۰۰ متر مربع آن فضای باز است. در مجموع ۲۴۰ شرکت داخلی و ۱۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، برزیل، ترکیه، ژاپن و کره در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی افزود: همچنین پنج هیئت تجاری از کشورهای روسیه، ارمنستان، پاکستان، عراق و افغانستان در این نمایشگاه شرکت میکنند که هر یک حدود ۵۰ تاجر را به همراه دارند. امیدواریم حضور این هیئتها به رونق صادرات صنعت لوازم خانگی کشور کمک کند.
اوجاقی درباره قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی اظهار کرد: برای اینکه تولید باکیفیتی به دست مصرفکننده برسد، محصول باید قیمت درستی داشته باشد تا بتواند کیفیت خود را حفظ کند. انجمن صنایع لوازم خانگی به هیچ عنوان در مسائل قیمتگذاری دخالت نمیکند و تولیدکنندگان تلاش دارند قیمتها را منصفانه نگه دارند تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بهرهمند شوند.
او در ادامه درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی توضیح داد: آزادسازی واردات موضوعی پیچیده است و انجمن موافق است که نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان آسیب نبینند. اگر آزادسازی صورت گیرد، باید در چارچوب تعرفه و برنامهریزی شده انجام شود تا سرمایهگذاریهای انجامشده توسط تولیدکنندگان حفظ شود.
دبیر انجمن لوازم خانگی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر قطعی برق و گاز بر تولید، گفت: با وجود ناترازی در تأمین مواد اولیه و قطعات، این مشکلات منجر به تعطیلی برخی خطوط تولید شده است. همچنین سو مدیریت انرژی باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره میزان قاچاق لوازم خانگی توضیح داد: برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به صورت غیررسمی وارد میشوند و قوانین اخیر برای حمایت از مرزنشینان و ته لنجی ها که میتوانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را به راحتی تأمین کنند که آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کند زیرا اولین قشری که از این وضعیت آسیب میبیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است.
اوجاقی درباره تأثیر آزادسازی واردات بر کاهش قاچاق گفت: آزادسازی واردات میتواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد، اما باید به گونهای اجرا شود که به تولید داخلی آسیب نرساند و قیمتها کنترل شده باقی بماند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بهتر نیست به جای قاچاق، واردات آزاد شود تا به نفع بازار لوازم خانگی باشد؟ گفت: وقتی حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور بهصورت قاچاق وارد میشود، محصولاتی که در بازار وجود دارند، با محصولات تولید داخل قابل رقابت نیستند. دلیل اصلی این است که محصولات وارداتی قانونی شامل پرداخت عوارض دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اولیه میشوند که روی قیمت تمامشده حدود ۲۰ درصد سربار ایجاد میکند، اما محصولات قاچاق هیچکدام از این هزینهها را ندارند. اگر مسیر واردات قانونی و قیمتگذاری به درستی انجام میشد، شرایط متفاوت بود.
اوجاقی درباره گارانتی محصولات خارجی تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات خارجی است؛ بسیاری از لوازم خانگی وارداتی فاقد گارانتی هستند و خریداران امکان پیگیری مشکلات یا دسترسی به قطعات یدکی را ندارند.
وی گفت: با این شرایط، آزادسازی واردات میتواند به کاهش قاچاق کمک کند و زمینه ایجاد رقابت منصفانه در بازار را فراهم کند، مشروط بر اینکه سازوکارهای گارانتی و خدمات پس از فروش به درستی پیادهسازی شود.
اوجاقی در مورد حمایت از آسیب دیدگان بندر شهید رجایی اظهار کرد: متأسفانه مشکلات مربوط به آسیب دیدن کانتینرها هنوز برطرف نشده است. پیچیدگیها عمدتاً به دلیل مسائل بیمهای است؛ بیمهها هنوز پوشش کاملی برای این اتفاقات ارائه نکردهاند. انجمن نیز جلسات متعددی با معاونت صنایع عمومی برگزار کرده و تقاضاهای صنعت لوازم خانگی را مطرح کرده است، اما به دلیل نبود ساختار درست، مشکلات همچنان پابرجاست.
وی درباره صادرات گفت: تمرکز انجمن بیشتر بر توسعه صادرات است. هدف ما این است که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در شرایط فعلی به فروش برسانند و برای این منظور بسترهای صادراتی فراهم شده است. توافقنامه و سند راهبردی صادرات لوازم خانگی تهیه شده و انجمن با سازمان توسعه تجارت وارد گفتگو شده تا فروشگاههای دائمی در کشورهای دیگر ایجاد شود و محصولات ایرانی به بازارهای خارجی عرضه شود. از جمله اقدامات اخیر، امکان حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای آسیایی از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری فراهم شده است. همچنین همایش توسعه صادرات اوراسیا روز شنبه سوم آبان برگزار میشود تا مسیر توسعه صادرات بیشتر هموار شود.
دبیرا نجمن لوازم خانگی درباره کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: در سالهای نخست، بهویژه از سال ۱۳۹۷، سرمایهگذاری در صنعت لوازم خانگی آغاز شد و کیفیت کالای ایرانی اکنون قابلیت رقابت دارد. محصولات ایرانی امکان مقایسه با نمونههای خارجی را دارند و در صورتی که تولیدکنندگان بتوانند از فناوریهای روز استفاده کنند، رضایت مصرفکننده نیز افزایش مییابد.
وی افزود: با این حال، تولیدکنندگان در زمینه تحقیق و توسعه با مشکلاتی مواجهاند که مانع تنوع بیشتر کالاها میشود. علاوه بر این، محدودیت در واردات ماشینآلات و فناوریهای پیشرفته باعث شده که کیفیت و قیمت محصولات نتواند بهینه شود.