پرونده قتل مرد جواهر فروش به دست زوج جوان برای فرار از پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون تومانی برای اجرای حکم به دادسرا ارجاع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- این پرونده از خرداد سال ۱۴۰۰ به دنبال اعلام خبر ناپدید شدن یک مرد جواهر فروش به پلیس تشکیل شد. پسر وی گفت: «پدرم هر چند وقت یکبار چند روزی خانه را برای گردش و تفریح ترک می‌کند. روز حادثه نیز خانه را ترک کرد و تصور می‌کردم که به مسافرت رفته باشد، اما صبح امروز پیامکی از پدرم دریافت کردم که نوشته بود ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد. با او تماس گرفتم، اما تلفن همراهش خاموش بود و همین مسأله شک مرا برانگیخت و احتمال می‌دهم برای پدرم اتفاقی رخ داده است.»

بدین ترتیب به دستور بازپرس عظیم سهرابی از شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات آغاز و مشخص شد مرد میانسال آخرین بار به خانه مستأجرش که یک خانم دکتر بوده رفته است. وقتی مأموران به سراغ زن جوان رفتند وی گفت: «صاحبخانه‌ام برای تعمیر کولر به اینجا آمده بود و بعد هم رفت و خبری از او ندارم.»، اما بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل نشان می‌داد که شب حادثه زن مستأجر به همراه مردی جوان بسته سنگین و مشکوکی را از خانه خارج کرده و در صندوق عقب خودروشان گذاشته‌اند.

با بدست آمدن این سرنخ بار دیگر تیم تحقیق به سراغ خانم دکتر رفته و وی لب به اعتراف گشود و گفت: «مدتی قبل تصمیم گرفتم خانه‌ای دو طبقه بخرم، اما پول کم داشتم و از مرد جواهر فروش پول قرض کردم و قرار شد با سودش پول را به او برگردانم. اما نتوانستم بموقع پول را پس بدهم و هرماه هم سودش بیشتر می‌شد تا جایی که ۷۰۰ میلیون تومان به او بدهکار شدم.

او هر روز سراغ پولش را می‌گرفت و من هم بهانه می‌آوردم تا از او مهلت بگیرم. تا اینکه تهدیدم کرد اگر پول را پس ندهم سفته‌هایم را به اجرا می‌گذارد من هم موضوع را با نامزدم در میان گذاشتم. او هم پیشنهاد داد که به بهانه‌ای او را به خانه بکشانم تا با تهدید رسید‌ها را از او بگیریم و نتواند از من شکایت کند. اما وقتی به خانه‌ام آمد گفت رسید‌ها را نیاورده است. نامزدم می‌خواست از او برگه‌ای سفید امضا بگیرد که یعنی ما به او بدهی نداریم، اما او قبول نکرد بعد هم نامزدم وی را کتک زد و کشت بعد جسد را داخل پتو قرار دادیم و داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و در بیابان‌های اطراف دفن کردیم.» با اعتراف متهمان، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران رفت و قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم حکم بر قصاص مرد جوان صادر کردند و با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
پلیس قلابی در دادگاه منکر قتل شد
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
حالا بدهی ۷۰۰میلیون تسویه میشه با فوت اون جواهر فروش ؟
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
فائزه
۱۳:۰۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یه عمر درس بخونی دکتر بشی بعد بخاطر خونه 2طبقه خودتو بدبخت کنی..(تصمیمات خاک بر سری)
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
آخر و عاقبت نزول و نزول خواری ،حالا خانم دکتر آیا نمیشد ۱ طبقه بگیری و نزول کمتری میگرفتی آقای جواهر فروش خدا رحمتت کنه حداقل کمی کوتاه می اومدی تا این زوج جوان به این حال و روز نمی افتادن و تو هم توشه آخرتت میگرفتی
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دکتره باید میفهمید گربه برای رضای خدا موش نمیگیره
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
آخر و عاقبت نزولخوری = مرگ دردناک
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
نامزدش هم دکتر بوده ؟؟؟؟
اگر یه فرد عادی بوده حتما کلاه بزرگی هم سر مثلا نامزدش
گذاشته که قتل بر گردن مرد بیچاره باشه
۰
۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دکترا رو نمیشه اعدام کرد و باید تا اخر عمر مجانی تو‌ زندان طبابت کنن
۱۴
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خونشون رنگیه
