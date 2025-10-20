حذف «واژه مرز» از بیانیه قطر؛ طالبان: موفقیتی دیپلماتیک برای ماست

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی واکنش‌های گسترده به استفاده از واژه «سرحد یا مرز» در اعلامیه وزارت خارجه قطر درباره مذاکرات اخیر میان طالبان و دولت پاکستان، این واژه از نسخه نهایی اعلامیه حذف شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که انتشار اولیه اعلامیه با اشاره مستقیم به «سرحد»، گمانه‌زنی‌هایی را درباره مشروعیت‌بخشی ضمنی به خط دیورند در افغانستان برانگیخته بود.

شماری از تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این باور بودند که استفاده از چنین واژگانی در متون رسمی بین‌المللی می‌تواند به معنای پذیرش سیاسی خط دیورند از سوی طالبان تلقی شود و زمینه‌ساز تغییرات ژئوپلیتیکی شود. برخی نیز این اشاره را نشانه‌ای از هماهنگی واژگانی میان میزبان و یکی از طرف‌های مذاکره دانستند.

در واکنش به این انتقادها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، برداشت‌های مطرح‌شده را نادرست خواند و تأکید کرد که این توافق‌نامه یک اعلامیه مشترک نیست، بلکه بازتاب موضع اصولی طالبان در قبال امنیت منطقه‌ای است. وی گفت که طالبان نه از حمله علیه کشور دیگر حمایت می‌کند و نه اجازه می‌دهد از خاک افغانستان چنین اقدامی صورت گیرد.

همچنین محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، اعلام کرد که در این توافق هیچ‌گونه اشاره‌ای به مرز مورد مناقشه دیورند نشده است. طالبان این تغییر در اعلامیه قطر را نشانه‌ای از موفقیت دیپلماتیک خود دانسته‌اند.