رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین عامل فوت موتورسواران همچنان ضربه مستقیم به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار نگران‌کننده فوت موتورسواران در پایتخت، گفت: ضربات اشتراکی به آسیب‌هایی گفته می‌شود که در اثر برخورد همزمان چند عامل به ارگان‌های بدن از جمله ضربه به سر، گردن، ستون فقرات و اندام‌های داخلی رخ می‌دهد. این نوع آسیب‌ها شدت بالایی دارند و متأسفانه در هفته‌های اخیر عامل اصلی مرگ بسیاری از موتورسواران بوده‌اند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر نقش کلیدی سرعت در شدت تصادفات گفت: انرژی جنبشی با مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد یعنی اگر سرعت دو برابر شود، انرژی برخورد چهار برابر خواهد شد. این موضوع شدت آسیب‌دیدگی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در بررسی آماری شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۸ درصد از فوت‌شدگان تصادفات در تهران موتورسواران بوده‌اند. این در حالیست که عابران پیاده و خودروسواران در رتبه‌های بعدی قرار دارند. موتورسواران هیچ حفاظی در اطراف خود ندارند و در برابر برخورد‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.

رئیس اداره تصادفات تهران با اشاره به چند حادثه شاخص در مهرماه گفت: در بزرگراه شهید همدانی، موتورسوار به دلیل سرعت بالا هنگام ورود به رمپ بزرگراه شهید فهمیده واژگون شد و در صحنه تصادف جان باخت. در حادثه‌ای دیگر در بزرگراه شهید متوسلیان، موتورسوار پس از برخورد با زمین، توسط یک خودروی سواری زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد. در بزرگراه شهید بابایی نیز موتورسوار به دلیل عدم کنترل ناشی از سرعت بالا واژگون شد و در دم فوت کرد. همچنین در تقاطع جمهوری، موتورسوار وارد خط ویژه شد و با پهلوی کامیون ولوو برخورد کرد که منجر به فوت وی شد.

سرهنگ جوانبخت با ابراز تأسف از فوت ترک‌نشینان موتورسیکلت، از خانواده‌ها خواست از سوار کردن اعضای خانواده به ویژه کودکان و سالمندان روی موتورسیکلت خودداری کنند و تأکید کرد: موتورسیکلت وسیله‌ای ایمن برای حمل و نقل نیست و استفاده از کلاه ایمنی تنها یکی از راه‌های کاهش خطر است.

وی همچنین هشدار داد: تردد موتورسواران در معابر ممنوعه مانند تونل‌ها و خطوط ویژه، خطرات جدی به همراه دارد. این مسیر‌ها برای وسایل امدادی و حمل‌ونقل عمومی طراحی شده‌اند و موتورسواران در نقاط کور اتوبوس‌ها یا خودرو‌ها قرار می‌گیرند که احتمال برخورد و گازگرفتگی در تونل‌ها را افزایش می‌دهد.

سرهنگ جوانبخت خطاب به موتورسواران با تأکید بر اینکه جان شما و همراهانتان ارزشمند است، گفت: موتورسواران فقط کافی‌ست سرعت خود را کاهش دهند تا شدت تصادف و احتمال فوت به‌طور چشمگیری کم شود، همچنین از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند؛ حتی در مسیر‌های کوتاه. همچنین از تردد در تونل‌ها، خطوط ویژه و مسیر‌های ممنوعه خودداری کنند و هرگز اعضای خانواده را ترک‌نشین نکنند؛ چرا که موتورسیکلت وسیله‌ای ایمن برای حمل افراد نیست و با رعایت همین چند نکته ساده، می‌توانیم از بسیاری از حوادث دلخراش جلوگیری کنیم.

منبع: فراجا

