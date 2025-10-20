فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۶ هزار لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سلب تحرک از قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با انجام بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی از دپوی لوازم جانبی قاچاق موبایل در یک شرکت باربری در این شهرستان اطمینان حاصل کردند.

او با اشاره به هماهنگی قضائی در این رابطه، افزود: در بازرسی از شرکت باربری شش هزار قطعه لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت:در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ داداش تبار در پایان با اعلام اینکه پلیس با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند، افزود: مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه موارد مشابه، مراتب را سریعا به مرکز فوریت‌های پلسی ۱۱۰ گزارش کنند.

برچسب ها: قاچاق کالا و ارز ، کالای قاچاق
