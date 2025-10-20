باشگاه خبرنگاران جوان - دادههای جدید اداره آمار ایالات متحده نشان میدهد که سن متوسط ازدواج در آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته و به رکوردهای جدیدی رسیده است.
بر اساس این دادهها، مردان آمریکایی به طور متوسط در ۳۰.۲ سالگی و زنان در ۲۸.۴ سالگی ازدواج میکنند، در حالی که در سال ۱۹۵۶ این ارقام به ترتیب ۲۲.۵ و ۲۰.۱ سال بود.این افزایش سن ازدواج، که در نقشهای بر اساس دادههای سرشماری ایالات متحده ترسیم شده، تفاوتهای جغرافیایی چشمگیری را در سراسر ۵۰ ایالت نشان میدهد.
ایالتهایی مانند نیویورک (۳۱.۴ سال)، ماساچوست (۳۱.۳ سال)، کالیفرنیا (۳۱.۲ سال) و کنتیکت (۳۱.۱ سال) بالاترین میانگین سن ازدواج را دارند، که عمدتاً به دلیل جمعیت مسنتر در این مناطق است. در مقابل، ایالت یوتا با میانگین ۲۶ سال (۲۶.۸ سال برای مردان و ۲۵.۲ سال برای زنان) جوانترین عروس و دامادها را دارد و تنها ایالتی است که میانگین زیر ۲۷ سال را ثبت کرده است.
نشریه نیوزویک به نقل از کارشناسان این حوزه علت روند افزایش سن ازدواج را به تغییرات اقتصادی و فرهنگی نسبت میدهد. جوانان منتظر تکمیل تحصیلات، یافتن شغل پایدار و با درآمد خوب، و کاهش بدهیها میمانند. برای بسیاری، این موانع سخت است و ازدواج را دور از دسترس میکند.
منبع: کانال تلگرامی امریکانا