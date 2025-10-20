داده‌های جدید اداره آمار ایالات متحده نشان می‌دهد که سن متوسط ازدواج در آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته و به رکوردهای جدیدی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  داده‌های جدید اداره آمار ایالات متحده نشان می‌دهد که سن متوسط ازدواج در آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته و به رکوردهای جدیدی رسیده است.

بر اساس این داده‌ها، مردان آمریکایی به طور متوسط در ۳۰.۲ سالگی و زنان در ۲۸.۴ سالگی ازدواج می‌کنند، در حالی که در سال ۱۹۵۶ این ارقام به ترتیب ۲۲.۵ و ۲۰.۱ سال بود.این افزایش سن ازدواج، که در نقشه‌ای بر اساس داده‌های سرشماری ایالات متحده ترسیم شده، تفاوت‌های جغرافیایی چشمگیری را در سراسر ۵۰ ایالت نشان می‌دهد.

نمودار افزایش سن ازدواج در آمریکا

ایالت‌هایی مانند نیویورک (۳۱.۴ سال)، ماساچوست (۳۱.۳ سال)، کالیفرنیا (۳۱.۲ سال) و کنتیکت (۳۱.۱ سال) بالاترین میانگین سن ازدواج را دارند، که عمدتاً به دلیل جمعیت مسن‌تر در این مناطق است. در مقابل، ایالت یوتا با میانگین ۲۶ سال (۲۶.۸ سال برای مردان و ۲۵.۲ سال برای زنان) جوان‌ترین عروس و دامادها را دارد و تنها ایالتی است که میانگین زیر ۲۷ سال را ثبت کرده است.

نشریه نیوزویک به نقل از کارشناسان این حوزه علت روند افزایش سن ازدواج را به تغییرات اقتصادی و فرهنگی نسبت می‌دهد. جوانان منتظر تکمیل تحصیلات، یافتن شغل پایدار و با درآمد خوب، و کاهش بدهی‌ها می‌مانند. برای بسیاری، این موانع سخت است و ازدواج را دور از دسترس می‌کند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: افزایش سن ازدواج ، ازدواج در سنین بالا
خبرهای مرتبط
گزارش/
تجردگرایی، خطری که جامعه را تهدید می‌کند
بالا رفتن سن ازدواج ناباروری را افزایش می‌دهد
افزایش سن ازدواج تهدیدی جدی برای سلامت جامعه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انقلابی که پهپاد ایرانی در جنگ‌های مدرن ایجاد کرد
اسرائیل بازمانده قومی است که خدا وعده نابودی‌اش را داده
خانواده ترامپ و شبکه فساد/ تجارت میلیارد دلاری زیر سایه کاخ سفید
چرا بعضی از نوزادان غول‌پیکر بدنیا می‌آیند؟
کدام کشورها فحش‌های بیشتری دارند؟
دهقانی که ثروتمندترین مرد چین شد
هوش مصنوعی ویکی پدیا را تعطیل می‌کند
کدام جزایر بزرگ دنیا مصنوعی و ساخت دست بشر هستند؟
حشره‌ای که در زمان بیماری فاصله‌ اجتماعی را رعایت می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
آخرین اخبار
وقتی ماهی گلی تبدیل به هیولای ۳۰ کیلویی می‌شود
وقتی ‌‌شکلات تلخ می‌خورید چه اتفاقی در بدن‌تان می‌افتد؟
دهقانی که ثروتمندترین مرد چین شد
ماه روی وضعیت خواب چه تاثیری دارد؟
حشره‌ای که در زمان بیماری فاصله‌ اجتماعی را رعایت می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
کدام کشورها فحش‌های بیشتری دارند؟
مکزیک برای بازی‌های ویدیویی خشن مالیات اضافه وضع می‌کند
از یوتا تا نیویورک؛ تفاوت‌های سن ازدواج در ایالت‌های آمریکا
کدام جزایر بزرگ دنیا مصنوعی و ساخت دست بشر هستند؟
ظرافت انسان و قدرت گوریل
اسرائیل بازمانده قومی است که خدا وعده نابودی‌اش را داده
انقلابی که پهپاد ایرانی در جنگ‌های مدرن ایجاد کرد
اعترافات شاه درباره غرب
هوش مصنوعی ویکی پدیا را تعطیل می‌کند
خانواده ترامپ و شبکه فساد/ تجارت میلیارد دلاری زیر سایه کاخ سفید
چرا بعضی از نوزادان غول‌پیکر بدنیا می‌آیند؟
ذهن درمانی روابط و راز انتخاب ناخودآگاه شریک عاطفی
غرش «تفتان» در دل منطقه زلزله‌خیز مکران؛ آیا جنوب شرق ایران در آستانه فعالیت آتشفشانی است؟
بالاخره منیزیم بخوریم یا نه؟
«یهودستیزی»؛ پرکاربردترین برچسب صهیونیستی برای خفه کردن صداهای مخالف
سند درخواست پناهندگی رئیس‌جمهور اسبق رژیم صهیونیستی به فلسطین
فقر این ماده حیاتی کار دست‌تان می‌دهد
از بی‌اخلاقی و دشمنی تا حواس‌پرتی و هزینه‌تراشی
وقتی ورزش هم قربانی «ادایی شدن» می‌شود
آیا آفریقای پیش از اروپا، بدون‌تمدن بود؟