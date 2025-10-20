باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از ظرفیت واردات برق از کشور‌های شمالی شامل ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان خبر داد و گفت: در حال حاضر از سه کشور ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امکان واردات برق داریم که از دو کشور ارمنستان و ترکمنستان واردات برق داریم و میزان واردات ۵۰۰ مگاوات است

او افزود: البته با ارمنستان، سواپ انرژی داریم که به این صورت است که روزی یک میلیون متر مکعب گاز به این کشور می‌دهیم و در عوض، روزانه سه میلیون کیلووات ساعت برق دریافت می‌کنیم. در حال حاضر، دو خط انتقال از ارمنستان فعال است و خط سوم در حال احداث است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات به سیستم اضافه خواهد شد.

اله‌داد همچنین به وضعیت واردات از ترکمنستان اشاره کرد و گفت: مطالعات لازم برای خط سوم واردات از ترکمنستان انجام شده و ارتباطات لازم نیز در سمت کشور ما برقرار شده است. در سمت ترکمنستان هم پیمانکار ایرانی نیز برای این پروژه انتخاب شده و خط سوم از ماری (مرو) به سمت سرخ در دست احداث است. پیش‌بینی می‌شود که این پروژه ظرف دو سال آینده به اتمام برسد.

معاون توانیر در ادامه به صادرات برق اشاره کرد و اظهار کرد: متأسفانه با توجه به محدودیت‌های انرژی که در تابستان داشتیم، صادرات برق به کشور عراق تقریباً به صفر رسیده است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت صادراتی به عراق داشتیم، اما از آن زمان صادرات متوقف شده است. حتی در روز‌های نزدیک به اربعین که شبکه برق عراق دچار مشکل شد، تنها حدود ۱۰۰ مگاوات برق برای بازیابی شبکه این کشور ارسال کردیم.

او بیان کرد: در حال حاضر، صادرات محدود به کشور‌های پاکستان و افغانستان تحت قرارداد‌های بین‌المللی انجام می‌شود.