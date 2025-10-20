باشگاه خبرنگاران جوان ؛نرگس حیدری -دهناد اواخر سال گذشته در خصوص تصویب نرخ کرایه سال ١۴٠۴ در کمیته تطبیق گفت: به‌جای افزایش ۴۶ درصدی نرخ کرایه تاکسی، با افزایش ۳۶ درصدی به صورت پلکانی موافقت شد تا مردم دچار مشکل نشوند و این نرخ تا پایان سال ۱۴۰۴ مبنا قرار گرفته و رانندگان تاکسی نیز موظف‌اند تا یک سال آینده همین نرخ را دریافت کنند.

اکنون که ٧ ماه از سال ١۴٠۴ گذشته، لایحه دیگری در خصوص افزایش نرخ تاکسی به شورای شهر آمده و اعضای شورا آن را تصویب کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم این افزایش نرخ را در حد ٢ تا ٣ هزار تومان و برای برخی مسیر‌ها اعلام کرد.