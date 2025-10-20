پلیس فتا پایتخت از دستگیری و افشای هویت پزشک قلابی اینستاگرام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فتا پایتخت اعلام کرد: فرد مذکور که هیچگونه مدرک پزشکی ندارد، اقدام به تاسیس موسسه غیر مجاز پزشکی و تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیر اخلاقی از مراجعین در پیام رسان اینستاگرام نموده است.

در این گزارش آمده است: اقدامات وی موجبات ورود صدمات جسمی و روحی به مراجعان و مردم را فراهم آورده و هم اکنون متواری است.

پلیس فتا تهران بزرگ در پایان متذکر شد: از شهروندان درخواست می‌گردد ضمن پرهیز از مراجعه به وی یا صفحات اینستاگرامی وی، چنانچه از محل اختفای نامبرده اطلاع دارند با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، یا پلیس فتا تهران بزرگ ارتباط برقرار نمایند.