ماهی گلی کوچکی که در آب رها شده بود، بعد از ۲۰ سال زندگی در طبیعت به هیولایی ۳۰ کیلوگرمی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریاچه بلوواتر در فرانسه، بهشتی برای ماهیگیران تفریحی است. در دل آب‌های آرام این دریاچه، ماهی‌گلی کوچکی بیش از دو دهه پنهان‌ و هر سال بزرگ‌تر از قبل شده بود.

اندی هکت، ماهیگیری بریتانیایی در سال ۲۰۲۲ هنگام ماهیگیری در فرانسه، یک ماهی گلی صید کرد که با وزنی معادل ۳۰٫۵ کیلوگرم در فهرست بزرگ‌ترین ماهی‌ گلی‌های جهان (goldfish) قرار گرفت. 

این ماهی شگفت‌انگیز که با نام «The Carrot» (به معنی «هویج») به شهرتی جهانی رسید، برخلاف ظاهر فریبنده‌اش، یک ماهی‌گلی معمولی نبود. «هویج» در واقع ترکیبی از دو گونه کپور چرمی (Leather Carp) و کپور زینتی یا Koi است که در شرایط خاص می‌تواند به وزنی چنین باورنکردنی برسد.

جیسون کولر، مسئول دریاچه مدعی است که او این ماهی را در طبیعت رها کرده است. او گفت:«حدود بیست سال پیش این ماهی را در دریاچه رها کردیم تا چیزی خاص و متفاوت برای صیادان باشد. فکر نمی‌کردم تا این اندازه بزرگ شود!»

چطور ممکن است؟

چطور ممکن است یک ماهی گلی در طبیعت تا این حد بزرگ شود؟ پاسخ در ترکیبی از زمان، محیط‌زیست و تغذیه طبیعی نهفته است.

«هویج» در محیط باز دریاچه، برخلاف آکواریوم‌های کوچک، می‌توانست آزادانه شنا کند، غذای طبیعی بخورد و با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبود. هر سال پوستش براق‌تر، رنگش عمیق‌تر و البته سنگین‌تر شد. ماهی‌ گلی‌ها در طبیعت می‌توانند تا چند برابر اندازه خانگی رشد کنند اما کمتر کسی آن‌ها را در این اندازه می‌بیند. 

البته باید به این هشدار توجه کرد که بسیاری از حیوانات کوچک پس از رهاسازی در طبیعت، تبدیل به گونه‌های مهاجم می‌شوند، و به راحتی با آسیب‌ رساندن به موجودات بومی تعادل اکوسیستم را به هم می‌زنند.

بنابراین شاید در ظاهر، رهاسازی یک ماهی بی‌ضرر به نظر برسد، اما در مقیاس بزرگ، گامی در جهت تخریب محیط زیست طبیعی است.

منبع: خبر آنلاین

