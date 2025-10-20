کرملین می‌گوید که «ایران شریک ماست و روابط ما به طور بسیار پویا در حال توسعه است.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه آماده گسترش همکاری با ایران در همه زمینه‌هاست.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه روسیه تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را چگونه می‌بیند و آیا مسکو روابط خود را با تهران تعمیق خواهد بخشید، گفت: «روسیه قطعاً آماده گسترش همکاری با ایران در همه زمینه‌هاست. ایران شریک ماست و روابط ما به طور بسیار پویا در حال توسعه است.»

پسکوف گفت که کشور‌های اروپایی در رابطه با مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران «فشار بیش از حدی» بر این کشور وارد می‌کنند و افزود که وضعیت «بسیار پیچیده» است.

کمتر از یک هفته پس از دیدار علی لاریجانی با پوتین و تحویل پیام رهبر معظم انقلاب، قرار است فرستاده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند.

پوتین و مسعود پزشکیان، همتای ایرانی او در ماه ژانویه یک توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند اگرچه این پیمان شامل بند دفاع متقابل نیست مسکو می‌گوید که به طور قانونی تجهیزات نظامی را به تهران تأمین می‌کند.

شرکت روس‌اتم، غول انرژی هسته‌ای دولتی روسیه، ماه گذشته قراردادی با ایران برای ساخت چهار نیروگاه هسته‌ای در این کشور امضا کرد. ایران  در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای فعال دارد که توسط روسیه در شهر جنوبی بوشهر ساخته شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: روسیه و ایران ، دیمیتری پسکوف
تبادل نظر
