وزیر دادگستری فرانسه در واکنش به سرقت ۹ قطعه از جواهرات موزه لوور در پاریس، این حادثه را نشان‌دهنده «شکست آشکار» دستگاه‌های امنیتی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه امروز دوشنبه، اظهار داشت که حادثه سرقت جواهرات از موزه لوور در پاریس که روز گذشته (یکشنبه) رخ داد، تصویر بسیار منفی‌ای از فرانسه ارائه کرده و آن را نشان‌دهنده «شکست آشکار» در عملکرد دستگاه‌های امنیتی دانست.

دارمنن در مصاحبه با رادیو فرانس انتر  افزود که «موزه‌های زیادی در پاریس و فرانسه وجود دارند و اشیاء گران‌بهای آنها بی‌نهایت ارزشمند هستند.» وی اشاره کرد که چنین حوادثی به شهرت و اعتبار این کشور در سطح بین‌المللی آسیب می‌زند.

وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: «مسئله قطعی این است که ما شکست خوردیم.» او با اشاره بر اینکه پلیس فرانسه در نهایت عاملان این سرقت را دستگیر خواهد کرد، افزود که تحقیقات برای شناسایی مجرمان و بازیابی اشیاء مسروقه همچنان ادامه دارد.

روز گذشته (یکشنبه)، موزه لوور در پاریس اعلام کرد که پس از وقوع حادثه سرقت در داخل راهرو‌های آن، در‌های خود را بست. رشیده داتی، وزیر فرهنگ فرانسه، در پستی در شبکه ایکس  نوشت: «امروز صبح، هنگام آغاز به کار موزه لوور، یک سرقت رخ داد» که در آن سارقان ۹ قطعه از جواهرات ناپلئون و امپراتریس را دزدیدند.

منبع: المیادین

