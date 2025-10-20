باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نظارت بر قیمت مرغ در بازار + فیلم

با افزایش قیمت مصوب مرغ، نظارت‌ها بر این کالا تشدید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: قیمت مصوب مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است و فروش بیشتر از این مبلغ، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

 

علی
۱۵:۴۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
وقتی دست این مسئولان پدر سوخته با دزد و دلال در یک کاسه است نظارت و کنترلی هم وجود ندارد
