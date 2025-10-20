نظارت بر قیمت مرغ در بازار + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0627\u0635\u0646\u0627\u0641 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0645\u0631\u063a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06f1\u06f3\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f7\u06f0\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0628\u0644\u063a\u060c \u06af\u0631\u0627\u0646\u200c\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n