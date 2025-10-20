تحلیل تازه روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارونوت از نقش بی‌سابقه آمریکا در تصمیم‌گیری‌های کابینه اسرائیل پرده برداشته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس تحلیل روزنامه یدیعوت احارونوت، ایالات متحده با اعمال فشار مستقیم بر کابینه اسرائیل، روند سیاسی و امنیتی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه واشنگتن به جای حمایت بی‌قید و شرط، بنیامین نتانیاهو را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد، تأکید می‌کند که هیچ‌یک از تحولات اخیر از جمله آزادی زندانیان و توقف جنگ، بدون فشار مستقیم آمریکا محقق نمی‌شد.

این روزنامه با اشاره به حضور مقامات آمریکایی در جلسات کابینه اسرائیل، این امر را نشانه‌ای از نظارت مستقیم واشنگتن بر فرآیند تصمیم‌گیری خواند. همچنین اشاره شده که علیرغم شروط پنج‌گانه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل برای پایان جنگ – شامل نابودی حماس، بازگشت تمامی اسرا، خلع سلاح کامل غزه، کنترل امنیتی اسرائیل و تشکیل دولتی غیرنظامی – در عمل هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده است.

یدیعوت احارونوت خاطرنشان می‌کند که بسیاری در اسرائیل با آتش‌بس موافق بودند، چرا که ادامه جنگ می‌توانست به تلفات بیشتری منجر شود. با این حال، این روزنامه نتیجه می‌گیرد که پذیرش فشار آمریکا توسط نتانیاهو، استقلال سیاسی اسرائیل را تضعیف کرده است. این تحلیل هشدار می‌دهد که اگرچه پیامد‌های کوتاه‌مدت این تصمیم ممکن است مثبت باشد، اما این رویکرد می‌تواند در بلندمدت حاکمیت ملی اسرائیل را به چالش بکشد.

این گزارش در نهایت تأکید می‌کند که تقویت نقش بازیگرانی مانند قطر و ترکیه در این فرآیند، که با بلوک اخوان المسلمین مرتبط دانسته می‌شوند، ممکن است در آینده منجر به تصمیم‌هایی شود که با منافع ملی اسرائیل سازگار نباشد.

منبع: وای نت

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، آتش بس در غزه ، کابینه اسرائیل
