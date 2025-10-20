به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی قم در برنامه هفتم توسعه احداث موزه اشیای تاریخی پیش بینی شده، اما قدم اول تامین زمین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ قم، شهری با تاریخ هفت هزار ساله، همچنان از داشتن موزهای جامع برای روایت این میراث بینظیر محروم مانده است. در حالیکه شهرهایی با سابقهای کمتر، سالهاست میزبان موزههای تخصصی و ملیاند، قم با تمام ظرفیتهای مذهبی، تاریخی و مردمشناسیاش، همچنان در انتظار نهادی است که بتواند گذشتهاش را برای نسلهای آینده روایت کند.
در پاسخ به پرسش درباره چرایی فقدان موزهای جامع در قم، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری صنایع دستی قم گفت: در سالهای گذشته اقداماتی برای ساخت موزه در مجاورت بیت امام خمینی صورت گرفته، اما بخشی از فضا به مؤسسهای دیگر واگذار شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، احداث موزه پیشبینی شده، اما قدم اول آن یعنی تأمین زمین هنوز محقق نشده است.
او تأکید کرد :مسئولیت تأسیس موزه صرفاً بر عهده میراث فرهنگی نیست و تمامی دستگاهها، مؤسسات و بخش خصوصی میتوانند با اخذ استعلام از این نهاد، اقدام به راهاندازی موزه کنند. با این حال، نبود موزهای جامع در قم طی سال های گذشته ناشی از عواملی از جمله کمبود بودجه، نبود اراده مدیریتی و موانع قانونی بوده است.
احمدی فارسانی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبهگری عمومی تاسیس موزه جامع اشیای تاریخی گفت: تاکنون درخواست مردمی مشخصی برای تأسیس موزه دریافت نشده است.
به گفته او در حال حاضر، قم دارای مجموعهای از موزههای خصوصی و موضوعی است؛ از جمله موزه دین و زندگی، موزه سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، موزه دفتر حاج شیخ حسین انصاریان، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موزه مردمشناسی زند، گنجینه آثار مراجع، موزه حرم مطهر، موزه امام علی و موزه تاریخ طبیعی. با این حال، فقدان یک موزه جامع با محوریت مذهبی، تاریخی و مردمشناسی همچنان احساس میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری صنایع دستی قم گفت:در برنامههای آتی، علاوه بر احداث موزه، تشویق سایر دستگاهها، دفاتر مراجع و بخش خصوصی برای راهاندازی موزه در دستور کار قرار دارد.
احمدی فارسانی گفت: موزه میتواند دریچههای نوینی از شناخت و توسعه پایدار را بر روی جوامع باز کرده و هویت ملی را در نسلهای جوان تقویت کند.
قم با ظرفیتهای بینظیر فرهنگی و تاریخیاش، سزاوار موزه جامعی است که روایت این میراث را به شکلی جامع و ماندگار به نسلهای آینده منتقل کند. آیا برنامه هفتم توسعه میتواند نقطه آغاز این مسیر باشد، یا همچنان در انتظار «تأمین زمین» خواهیم ماند؟
گفتنی است: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار اثر تاریخی و عتیقه متعلق به دورههای مختلف از هخامنشی تا اسلامی در مخازن ادارهکل نگهداری میشود.بسیاری از آنها از تپههای تاریخی قلی درویش ، منطقه های کهک و صرم قم کشف شدهاست.