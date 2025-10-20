باشگاه خبرنگاران جوان _ این نشست با هدف بررسی مسائل خدمات شهری، افزایش تعامل میان مردم و مدیریت شهری و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت این مناطق شکل گرفت.
فاطمه راشکی رئیس کمیسیون خدمات شهری و حاشیهنشینی، در این نشست با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: هدف از برگزاری چنین جلساتی، شنیدن دغدغهها و پیشنهادهای شهروندان بهصورت بیواسطه است. شورا با تمام توان پیگیر تحقق مطالبات مردم خواهد بود.
فاطمه راشکی با اشاره به واگذاری جمعآوری زبالهها به شرکتهای مستقل در شهرکهای جهاد و برق گفت: روشنایی معابر، توسعه فضای سبز و ارتقای بهداشت عمومی از اولویتهای اصلی ما در این مناطق است.
وی همچنین تصریح کرد: نصب تابلوهای ورودی شهر، احداث پارکهای محلی با مشارکت مردم، بهسازی معابر اطراف مساجد، لکهگیری آسفالت و تعویض باکسهای زباله از جمله اقدامات در دستور کار شورا و شهرداری است.
این نشست در فضایی صمیمی و با حضور پرشور اهالی برگزار شد و شرکتکنندگان بر لزوم استمرار چنین جلساتی برای بررسی میدانی مشکلات محلات تأکید کردند.
همچنین؛ در پایان مقرر شد کمیسیون خدمات شهری با همکاری شوراهای اجتماعی محلات، معتمدین و امامان جماعت، مسیر ارتباط مردم با مدیریت شهری را تسهیل کرده و تصمیمگیریها را بر پایه نیازهای واقعی شهروندان سامان دهد.
اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان نیز ضمن تأکید بر اینکه مردم سرمایه و پشتوانه اصلی مدیریت شهری هستند، خواستار مشارکت عمومی در حفظ نظافت، توسعه فضای سبز و نظارت بر اجرای طرحهای شهری شدند.
هدف نهایی شورا، ساخت شهری زیبا، پاک و بانشاط با اتکای به همکاری مردم و تلاش مدیران عنوان شد.
منبع شورای شهر اسلامی زاهدان