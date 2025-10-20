باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در حال حاضر، اجرای این طرح توانسته است بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن کشور را برطرف کند، اما با وجود اهمیت این سامانه، هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به آن متصل نشده‌اند و همین امر باعث شده که بازار مسکن با خلأهایی در این حوزه مواجه شود.

بر اساس این گزارش، سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها است، اما هنوز بانک مرکزی و توانیر به آن متصل نشده‌اند و همین مسئله باعث شده که به اهداف برنامه‌ریزی شده برای این سامانه نرسیم.

از سوی دیگر، با وجود آنکه این سامانه در قالب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره تدوین شده است، هنوز شاهد آن هستیم که برخی از دستگاه‌ها موازی‌کاری کرده و اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی در قالب «نشانی» و «جی‌اف» کرده‌اند که همین موضوع باعث سرگردانی بسیاری از متقاضیان برای ثبت اطلاعات شده است.

با توجه به آنکه اخیراً رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که سامانه «نشانی» به هیچ عنوان مورد تأیید این سازمان نیست، متقاضیان تنها باید برای ثبت اطلاعات به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند.

فیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه هیچ سامانه جدیدی در حوزه نشانی و اقامتگاه رسمی ایجاد نخواهد شد، گفت: ما هم‌اکنون چند سامانه از جمله سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد را در این حوزه داریم که می‌توانند نیازها را پوشش دهند. بنابراین نیازی به ایجاد سامانه جدید نیست و سازمان اداری و استخدامی نیز هیچ نقشی در راه‌اندازی سامانه جدید نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: در سند نقشه راه دولت هوشمند کارگروهی ایجاد شده که یکی از وظایف اصلی آن این است که هیچ سامانه‌ای بدون تأیید این کارگروه آغاز به کار نکند. چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه فعال در این حوزه وجود دارد، سامانه دیگری راه‌اندازی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره سامانه‌ای با نشانی اینترنتی NCR.ir، گفت: سامانه‌ای که در برخی اخبار به آن اشاره شده، در واقع همان سامانه قبلی سازمان ثبت احوال است که تنها با پوسته‌ای جدید ارائه شده و هیچ سامانه تازه‌ای در کار نیست.

گفتنی است تمامی دستگاه‌ها نیز باید در این بخش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا مشکلی در ثبت اطلاعات برای متقاضیان ایجاد نشود، چرا که ثبت اطلاعات در این سامانه کاملاً رایگان بوده و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند که تحت نظارت سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را بارگذاری کنند.