کرملین علت انتخاب بوداپست برای دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا را روابط خوب اوربان با ترامپ و پوتین عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که بوداپست به دلیل روابط خوب ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان با رهبران دو کشور روسیه و آمریکا، به عنوان محل برگزاری نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ انتخاب شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد: «اوربان دارای روابط گرم با ترامپ و روابط سازنده با پوتین است». این ویژگی‌های دیپلماتیک، مجارستان را به مکانی مناسب برای میزبانی این نشست مهم تبدیل کرده است.

به گفته پسکوف، کار برای برگزاری این اجلاس تازه آغاز شده است. این نشست با دو هدف اصلی برگزار می‌شود: پیشبرد راه‌حلی برای بحران اوکراین و توسعه روابط بین روسیه و ایالات متحده.

این نشست در ادامه تلاش‌های اخیر دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها برگزار می‌شود. انتخاب مجارستان به عنوان میزبان نشان‌دهنده نقش فزاینده این کشور به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب است. اوربان در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با مسکو حفظ کرده در حالی که همزمان با واشنگتن نیز تعامل داشته است.

این نشست می‌تواند نقطه عطف مهمی در روابط روسیه و آمریکا و نیز در روند جنگ اوکراین محسوب شود.

منبع: رویترز