در پی رایزنی‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق وارد مرحله‌ای جدید شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛بر اساس توافقات صورت‌گرفته، سهمیه ارزی محدودی به دبیرخانه شورای‌عالی اختصاص یافته و صف ارزی مناطق آزاد از صف ارزی سرزمین اصلی تفکیک شده است.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش زمان انتظار در صف ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. به دنبال این توافق، طی ابلاغیه‌ای رسمی، موضوع به سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاع‌رسانی شد تا با توجه به محدودیت منابع ارزی، نسبت به احصاء شاخص‌های اولویت‌ساز در تخصیص ارز اقدام نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید، مقرر شده است کمیته ارزی در هر منطقه تشکیل شود و فهرست واحدهای تولیدی دارای اولویت، جهت بررسی‌های بعدی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شود. همچنین سازمان‌های مناطق موظف شدند با اعمال محدودیت‌های لازم در ظرفیت تولید مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، به‌صورت دوره‌ای و فصلی نسبت به بررسی و تأیید درخواست‌ها در سامانه تخصصی اقدام نمایند.

سیاست جدید دبیرخانه شورای‌عالی، در راستای حمایت هدفمند از تولید، ارتقاء بهره‌وری ارزی و تقویت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه صنعتی کشور اتخاذ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، فرآیند تأمین ارز برای واحدهای تولیدی این مناطق با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

برچسب ها: ارز ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ مهر ماه
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ثبت کارت بانکی در سامانه سیمین
آخرین اخبار
بارش باران در نواحی شمال غرب کشور
صف ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی تفکیک شد
آغاز صدور فاکتور الکترونیکی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از آبان ماه
متقاضیان سرگردان نشوند، تنها سامانه املاک و اسکان قانونی است
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ثبت کارت بانکی در سامانه سیمین
آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا
کشاورزان نسبت به پاکسازی نهر آب اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ مهر ماه
بروز خطا در مرکز کنترل ترافیک هوایی غیرقابل جبران است/ انجام روزانه ۱۵۰۰ پرواز در آسمان ایران+فیلم
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
اکبری: کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاه‌های خورشیدی با وام‌های حمایتی
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
هدررفت سالانه ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور