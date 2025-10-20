باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد در جلسه شورای اداری شهرستان سپیدان گفت: مقرر شده برای احداث طرح چهارخطه کردن محور یاسوج به سپیدان، مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی و ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن لایحه بودجه تخصیص یابد.

او افزود: در صورت اخذ مجوز تخصیص خارج از سقف، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این طرح اختصاص داده می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای محور دارین به نورآباد، گفت: به این منظور ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح احداث محور اصلی دالین به نورآباد تخصیص یافته و مقرر شده ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ نیز برای این طرح اختصاص داده شود.

نیکزاد همچنین از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح احداث محور اصلی اردکان به طریق الرضا (ع) خبر داد و گفت: این اعتبار به پیمانکار پرداخت می‌شود.

او ادامه داد: با توجه به پایان عملیات اکتشاف در زیرپهنه اکتشافی و معرفی سه محدوده امیدبخش در سپیدان، با موافقت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صمت، قرار شد برای ادامه عملیات اکتشاف و وسعت بالای محدوده‌ها، موافقت دستگاه‌های مرتیبط با صدور پروانه اکتشاف صادر شود و به دنبال آن، عملیات اکتشاف از سوی ایمیدرو آغاز شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، صدور مصوبه شورای معادن استان را برای صدور مجوز‌های اکتشاف، پیگیری می‌کند.

نیکزاد گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان را برای بهسازی معابر در محله‌های هدف بازآفرینی شهری به شهرداری اردکان اختصاص خواهد داد تا این شهرداری نسبت به زیرسازی و اجرای شبکه جمع آوری آب‌های سطحی اقدام کند.

او اضافه کرد: چهار محله شهر اردکان طراحی خواهد شد و اجرای چهار مرکز محله و محور شهری با همکاری شهرداری در دستور کار قرار می‌گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قرار شد ۱۰ درصد سهم بازآفرینی شهری از محل الحاقات اراضی نهضت ملی مسکن برای جابجایی املاک واقع در معرض خطر محله ملا شهر اردکان اختصاص یابد.

نیکزاد اعلام کرد: علاوه بر این، هفت میلیارد تومان اعتبار از محل از محل اعتبارات بند (پ) تبصره (۱۰) بودجه سال جاری برای احداث دیوار ساحلی در سایت مسکن مهر اردکان اختصاص می‌یابد و شهرداری این شهر نیز مابقی اعتبار مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین ۲۵۰ تن قیر برای آسفالت معابر واقع در محله‌های هدف بازآفرینی، به شهرداری هماشهر اختصاص می‌یابد.

او ادامه داد: از محل ردیف ملی شبکه‌های آبیاری و زهکشی نیز ۱۰ میلیارد تومان به احداث شبکه در شهرستان بیضا، اختصاص می‌یابد و از محل بند (م) ماده (۲۸) و محرومیت زدایی نیز ۵۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه و کانال‌ها در شهرستان سپیدان تخصیص داده می‌شود.

نیکزاد با اشاره به ظرفیت گسترده سپیدان برای رونق اقتصاد گردشگری، گفت: ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به احداث اقامتگاه سنتی در اردکان اختصاص یافت و برای مشاغل خرد شهرستان بیضا و سپیدان نیز از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تامین خواهد شد.

او ادامه داد: مصوب شد به منظور ساماندهی گردشگری طبیعی در سپیدان، مس از انتخاب سرمایه‌گذار، چهار دستگاه اخذ عوارض گردشگری در چهار منطقه‌ای شهرستان اجرا شود.

نیکزاد افزود: قرار است، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نیز ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و ۲۰۰ تن قیر به جاده‌های روستایی سپیدان و بیضا اختصاص دهد.

او اضافه کرد: ۲۰ میلیارد تومان نیز به تعریض پنج کیلومتر محور هماشهر تا روستای رودبال تخصیص داده می‌شود.

منبع: راهداری فارس