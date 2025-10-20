باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سطح بسیار خوب روابط دوجانبه و همکاری‌های رو به رشد دو کشور در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، از مواضع قاطع و اصولی روسیه در شورای امنیت در مخالفت با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران قدردانی کرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به شراکت راهبردی ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنی‌های مستمر بین مسئولین دو کشور در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

در این دیدار بر موضع مشترک ایران و روسیه در خصوص تحولات منطقه از جمله ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و مخالفت با هر گونه تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و جلوگیری از تبدیل این کشور به مکانی برای نضج‌گیری تروریسم تاکید شد.

