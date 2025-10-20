معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تمرکز بر همکاری‌های بین‌بخشی و پشتیبانی عملیاتی، در مسیر تحقق توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور گام برمی‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در جریان بازدید از واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرستان فسا، بر نقش راهبردی این سازمان در تحقق توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در حوزه معدن و صنایع معدنی تأکید کرد.

او با همراهی نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، ضمن بررسی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، گفت: ایمیدرو با رویکرد هم‌افزایی و حمایت عملیاتی، در تلاش است تا مسیر سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را هموار کرده و زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی را تقویت کند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، نیز با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های استان، نیازمند تعامل مؤثر میان نهاد‌های مرتبط است.

او افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، کلید دستیابی به توسعه پایدار و اشتغال مستمر است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی فارس ایفا کند.

این بازدید یک‌روزه با حضور چهره‌هایی، چون علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا، محمود رضایی، معاون عمرانی استانداری فارس، امید امامی، معاون ایمیدرو، امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت، عزت‌الله جهانخواه، فرماندار فسا و دیگر مسئولان برگزار شد. در جریان این بازدید، پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان فسا مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند توسعه اتخاذ شد.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق مختلف است.

