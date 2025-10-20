در حالی‌که تب برفکی در برخی استان‌های کشور گزارش شده، لرستان تاکنون از این بیماری در امان مانده است. مسئولان اقتصادی و دامپزشکی استان از تشدید اقدامات پیشگیرانه و کنترل دقیق ورود و خروج دام‌ها خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- تب برفکی یکی از مهم‌ترین و مسری‌ترین بیماری‌های دامی است که در صورت شیوع می‌تواند خسارات سنگینی به دامداران و بخش کشاورزی وارد کند.

با افزایش موارد ابتلا در چند استان کشور، لرستان نیز در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته تا با تقویت نظارت‌ها و اجرای واکسیناسیون گسترده از ورود این بیماری به دام‌های بومی جلوگیری کند. رویکرد فعلی مسئولان استان نشان از عزم جدی برای پیشگیری پیش از وقوع دارد.

 لرستان در وضعیت سفید تب برفکی

محمدمهدی شجاعی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت:تاکنون هیچ موردی از بیماری تب برفکی در استان مشاهده و گزارش نشده است.

او افزود: با وجود این، با توجه به حساسیت موضوع و گزارش مواردی از ابتلا در برخی استان‌ها، اقدامات پیشگیرانه در لرستان تشدید شده است.

شجاعی در ادامه بر ضرورت نظارت دقیق بر تردد دام‌ها تأکید کرد و گفت:لازم است کنترل ورود و خروج دام بدون مجوز در سطح استان با جدیت انجام شود تا از ورود هرگونه سویه جدید تب برفکی جلوگیری گردد.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل دامپزشکی، نیروی انتظامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه ضروری است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره به لزوم اقدامات تکمیلی در حوزه پیشگیری گفت:در کنار کنترل تردد دام، واکسیناسیون گسترده دام‌ها و اطلاع‌رسانی به دامداران از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجراست.

به گفته وی، آموزش چهره‌به‌چهره و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها می‌تواند آگاهی دامداران را افزایش دهد و از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری کند.

 

