منابع خبری از تخریب بیش از ۱۲۰۰ خانه پناهجویان افغانستانی در اردوگاه سوهراب گوت در کراچی خبر داده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، در جریان عملیات اخراج پناهجویان از اردوگاه "سوهراب گوت" کراچی، بیش از ۱۲۰۰ خانه متعلق به پناهجویان افغان تخریب شده است.
روزنامه "دان نیوز" به نقل از منابع رسمی پاکستان گزارش داد که عملیات تخریب و تخلیه این اردوگاه از ۱۵ اکتبر آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۲۰۰ خانه از مجموع حدود سه هزار واحد موجود در این اردوگاه تخریب شده است.
"طارقالهی مستویی"، مسئول پلیس منطقه غرب کراچی، اعلام کرد که پیش از شروع عملیات، بیش از ۱۴ هزار نفر از ساکنان افغان این اردوگاه را ترک کرده بودند و تنها حدود ۱۳۸۰ نفر باقی ماندهاند که بازگشت آنها نیز بهصورت مرحلهای در حال انجام است.
به ادعای وی، این عملیات طبق دستور دولت فدرال و بهمنظور جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمینها توسط "مافیای زمین" اجرا میشود. زمینهای محل اردوگاه تحت مالکیت سازمان توسعه مالیر اعلام شده است.
مستویی افزود که در نخستین روز عملیات، نیروهای امنیتی با مقاومت محدودی روبهرو شدند اما روند تخریب در ادامه بدون مانع پیش رفته است.
این عملیات پس از نامه رسمی "عرفان علی بلوپ"، رئیس پلیس منطقه غرب به مقامات ارشد کراچی آغاز شد که در آن نسبت به تلاش باندهای سازمانیافته برای تصرف زمینهای دولتی در محل اردوگاه هشدار داده شده بود.
اردوگاه سوهراب گوت از دهههای گذشته یکی از بزرگترین مراکز اسکان پناهجویان افغان در پاکستان بوده و در برخی دورهها تا ۳۰ هزار نفر در آن زندگی میکردند.
برخی کارشناسان معتقدند که تخریب اخیر در کراچی میتواند مقدمهای برای عملیات مشابه در سایر ایالتهای پاکستان باشد.