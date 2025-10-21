به گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش کشور، ایران دیجیتال با همکاری معاونت علمی و فناوری، به توسعه سواد دیجیتال و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه فناوری‌های نوین کمک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - تهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش کشور گفت: آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با بازنگری در محتوای درسی و طراحی کتاب‌های نوین «کار و فناوری» در پایه‌های ششم تا نهم، تلاش کرده است بستری مناسب برای رشد، نوآوری و انتخاب مسیر‌های فردی دانش‌آموزان فراهم آورد. این کتاب‌ها با ارائه موقعیت‌های متنوع و واقعی، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند که حوزه‌ای را بر اساس علاقه و استعداد خود انتخاب کرده و آن را به عنوان زمینه‌ای برای بروز خلاقیت و توانمندی‌های فناورانه‌شان برگزینند.

او افزود: طی چند سال گذشته، برنامه‌ای تحت عنوان «ایران دیجیتال» با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌های پیشرو، و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه فناوری‌های نوین، به اجرا درآمده است. این برنامه با هدف توسعه سواد دیجیتال و شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه‌هایی، چون برنامه‌نویسی، کدنویسی و هوش مصنوعی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان نوجوانان و جوانان کشور بیابد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

برچسب ها: فناوری و نوآوری ، آموزش و پرورش
خواهشا با اون فردی که فیلم عروسی پخش کرده و می‌خواست بهده وری سیاسی کنه بشدت برخورد بشه بشدتتتت توی دین ما ابرو بردن مردم حرام است
