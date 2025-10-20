باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بعد از ظهر دوشنبه گفت که کییف با ایالات متحده برای تأمین سیستمهای دفاع هوایی پاتریوت اضافی همکاری میکند و آنها را «یکی از ضمانتهای امنیتی برای اوکراین» توصیف کرد که «در درازمدت مؤثر خواهد بود».
او اذعان کرد که به دست آوردن تعداد لازم از این سیستمها کار آسانی نیست، اما برای دفاع از کشور حیاتی است.
زلنسکی افزود که در طول سفر خود به واشنگتن، با شرکتهای دفاعی آمریکایی تولیدکننده پاتریوت و سایر سلاحها دیدار کرده و خاطرنشان کرد که «تمایل به همکاری با اوکراین کاملاً کافی است»، اگرچه بر لزوم ادامه حمایت سیاسی در ایالات متحده تأکید کرد.
او همچنین به همکاری مداوم با ایالات متحده در بخش انرژی، شامل پروژههای هستهای، گاز و نفت اشاره کرد و گفت که زیرساختهای اوکراین میتواند به افزایش امنیت انرژی منطقهای کمک کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه