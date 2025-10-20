معاون وزیر خارجه با اشاره به درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات آسیب ندیده هسته‌ای کشورمان گفت: تصمیم‌گیری در این باره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه طبق قانون مجلس تصمیم گیری نهایی در ارتباط با  نوع همکاری با آژانس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، افزود: در همین چهارچوب ما هر تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کند، از آن تبعیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آژانس درخواستی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، گفت : آنها درخواست‌هایی برای بازدید از تاسیسات آسیب ندیده دارند،البته در زمان اجرای  تفاهم قاهره آنها از برخی از تاسیسات آسیب ندیده بازدید کردند که خبری نیز شد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون نیز درخواست‌هایی دارند ، البته دیگر این درخواست‌ها در چهارچوب توافق قاهره بررسی نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که تفاهم قاهره اجرا می‌شد ما در کمتر از یک هفته به آژانس جواب می‌دادیم و دسترسی‌هایی داده شد ولی با توجه به تحولات رخ داده تصمیم گیری در مورد درخواست‌های جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و  هر تصمیمی که آنها بگیرند ،ما اجرا می‌کنیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تاسیسات هسته ای ، آژانس انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
حجت‌الاسلام احمدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
وال استریت ژورنال: بازرسان آژانس انرژی اتمی احتمالا از یک سایت هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مجلس با تصویب این قانون که "تصمیم‌گیری درباره بازدید آژانس از تاسیسات هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است" عملا خودش را از هرگونه عملی مبرا کرد تا در آینده بتوانند در حوزه های انتخابیه رای جمع کنند و همچنین مهر خیانت بهشون نخورد. اینا برادران همان مجلسی هستند که در 20 دقیقه برجام را تصویب کردند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آنها میخواند مطمعن شوند اورانیم کجاست میخواند مثل سگ بو کنند جایش بفهمند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دستور میدم اصلا وابدا حق بازدید ندارند صلوااااات
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چرا به جاسوسهای دشمن اجازه بازرسی میدهید ؟؟یک دلیل برای همکاری با آژانس بیاورید ؟ کلیه فعالیتهای هسته ایران بایستی به صورت کاملا" مخفیانه و به دور از نظارت دشمنان صورت گیرد اطلاعات فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای بایستی بصورت فوق محرمانه باشد آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشود.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بعد از اینکه دوباره آژانس بیاد بازرسی میگن‌: کی بود کی بود من نبودم...
اوضاشون خرابه و تصمیم قاطعی نمیتونن بگیرن.
اجازه بازرسی نمیدیم تموم شد رفت،
دیگه این که یکی میگه بیان مذاکره، یکی میگه تصمیم با من نیست، یکی میگه او نذاشت، ?
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اقای شمخانی فعلا سرش شلوغه
وقت نداره جوابتونو بده
کارای واجبتر داره
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شورای عالی امنیت ملی (شعام) همان بود که قانون مجلس را مبنی بر ممنوعیت ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و قطع هرگونه همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که هنوز جوهر آن خشک نشده بود ، زیر پا گذاشتند !!!!!!!!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بازرسی ممنوع.
مذاکره ممنوع.
پایان غرب...
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۱:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آژانس دنبال آماردهی هست بد روشی انتخاب کردید محکم بایستید سر حق خودمان چرا باید مزاکره کنیم آنها فقط یک خواسته دهرند حتی با خواسته آنها موافقت کنید حمله میکنند پس محکم و قوی بدون مزاکره بمانید تا آنها خواسته ما را بپذیرند بعد مزاکره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۰۱:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آره مسئولیتش با کسیه که برجام رو توی ۲۰ دقیقه تسویب کرد....
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مگه شورا کی هست جز خودتون.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بازم نمیدونم چی بگم
۰
۴
پاسخ دادن
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
سردار نقدی: مسیر سردار افشار را ادامه دهیم
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
آخرین اخبار
همکاری امروز سران قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است
پزشکیان: هر مسئله‌ای که به مثابه تحریم داخلی برای فعالان اقتصادی مزاحمت ایجاد کرده را رفع می‌کنیم
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
کوچک‌سازی واقعی دولت در گرو عقلانیت، کار کارشناسی و اجرای قانون است
عارف: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه ستاد عالی تربیت معلم باشد
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
سردار نقدی: مسیر سردار افشار را ادامه دهیم
اقدام اخیر تروئیکای اروپا نشانه سقوط دیپلماسی و پیروی کورکورانه از واشنگتن است
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته است
مافیای خودرو اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد/ چرا خودروسازها واردات انجام می‌دهند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۹ مهر
تصمیم‌گیری درباره بازدید آژانس از تاسیسات هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است
قالیباف: راهکار تکمیل مترو حومه تهران، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی است
دیدار و گفتگوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با عراقچی
واکنش شمخانی به حواشی اخیر
گفتگوی تلفنی عراقچی و دبیرکل سازمان ملل متحد