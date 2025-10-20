باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه طبق قانون مجلس تصمیم گیری نهایی در ارتباط با نوع همکاری با آژانس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، افزود: در همین چهارچوب ما هر تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کند، از آن تبعیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آژانس درخواستی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، گفت : آنها درخواست‌هایی برای بازدید از تاسیسات آسیب ندیده دارند،البته در زمان اجرای تفاهم قاهره آنها از برخی از تاسیسات آسیب ندیده بازدید کردند که خبری نیز شد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون نیز درخواست‌هایی دارند ، البته دیگر این درخواست‌ها در چهارچوب توافق قاهره بررسی نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که تفاهم قاهره اجرا می‌شد ما در کمتر از یک هفته به آژانس جواب می‌دادیم و دسترسی‌هایی داده شد ولی با توجه به تحولات رخ داده تصمیم گیری در مورد درخواست‌های جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر تصمیمی که آنها بگیرند ،ما اجرا می‌کنیم.

منبع: ایسنا