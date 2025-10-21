مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور روشندلان افغانستانی در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- به مناسبت روز جهانی عصای سفید، مراسمی با حضور بیش از ۲۰۰ روشندل مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد.
ابراهیم رضایی، مدیر مؤسسه خیریه جابر بن عبدالله انصاری، در این مراسم ضمن تبریک این روز به همه روشندلان گفت:«این مراسم هر سال با حضور خانوادههای روشندل افغانستانی برگزار میشود و هدف آن تجلیل از این عزیزان و معرفی تواناییهای آنان به جامعه است.»
وی افزود: «مؤسسه جابر بن عبدالله انصاری در سالهای گذشته برنامههایی از جمله برگزاری کلاسهای آموزش خط بریل، جهتیابی، آموزش قرآن و همچنین فراهمکردن بستههای معیشتی و قلمقرآنی برای نابینایان مهاجر داشته است. از دیگر برنامههای این مؤسسه، اعزام روشندلان به سفرهای زیارتی است.»
رضایی در ادامه خواستار حمایت بیشتر نهادهای دولتی و بینالمللی از روشندلان مهاجر شد و گفت:«بسیاری از این عزیزان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند و نیازمند پشتیبانی جدی خیرین و سازمانهای حامی مهاجرین میباشند.»
تعدادی از روشندلان افغانستانی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما بیان کردند:«ما با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری و شرایط سخت اقتصادی مواجه هستیم. با وجود اینکه در ایران متولد شدهایم، از حمایت سازمان بهزیستی برخوردار نیستیم و از کمکهای سازمانهای بینالمللی نیز خبری نیست. همچنین ناهمواری مسیرها و پیادهروها، بهویژه در منطقه گلشهر مشهد، تردد را برای ما بسیار دشوار کرده است.»
آنان از مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی درخواست کردند تا در زمینه اشتغال و توانمندسازی روشندلان مهاجر برنامهریزی و حمایت بیشتری صورت گیرد.