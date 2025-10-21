مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور روشندلان افغانستانی در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- به مناسبت روز جهانی عصای سفید، مراسمی با حضور بیش از ۲۰۰ روشندل مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد.

ابراهیم رضایی، مدیر مؤسسه خیریه جابر بن عبدالله انصاری، در این مراسم ضمن تبریک این روز به همه روشندلان گفت:«این مراسم هر سال با حضور خانواده‌های روشندل افغانستانی برگزار می‌شود و هدف آن تجلیل از این عزیزان و معرفی توانایی‌های آنان به جامعه است.»

وی افزود: «مؤسسه جابر بن عبدالله انصاری در سال‌های گذشته برنامه‌هایی از جمله برگزاری کلاس‌های آموزش خط بریل، جهت‌یابی، آموزش قرآن و همچنین فراهم‌کردن بسته‌های معیشتی و قلم‌قرآنی برای نابینایان مهاجر داشته است. از دیگر برنامه‌های این مؤسسه، اعزام روشندلان به سفرهای زیارتی است.»

رضایی در ادامه خواستار حمایت بیشتر نهادهای دولتی و بین‌المللی از روشندلان مهاجر شد و گفت:«بسیاری از این عزیزان با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و نیازمند پشتیبانی جدی خیرین و سازمان‌های حامی مهاجرین می‌باشند.»

تعدادی از روشندلان افغانستانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کردند:«ما با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری و شرایط سخت اقتصادی مواجه هستیم. با وجود اینکه در ایران متولد شده‌ایم، از حمایت سازمان بهزیستی برخوردار نیستیم و از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز خبری نیست. همچنین ناهمواری مسیرها و پیاده‌روها، به‌ویژه در منطقه گلشهر مشهد، تردد را برای ما بسیار دشوار کرده است.»

آنان از مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی درخواست کردند تا در زمینه اشتغال و توانمندسازی روشندلان مهاجر برنامه‌ریزی و حمایت بیشتری صورت گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روز جهانی عصای سفید ، مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
روز جهانی عصای سفید + فیلم
به بهانه روز جهانی نابینایان مطرح شد
قم، شهرِ بی‌گوش، بی‌چشم، بی‌دل
استاندار قم:
کارگروه حل مشکلات نابینایان در استان تشکیل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ
آخرین اخبار
مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور روشندلان افغانستانی + فیلم
بحران گرسنگی در افغانستان؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
۱۸ هزار جریب زمین در کابل مصادره شد
زلنسکی: اوکراین روی پاتریوت‌های آمریکایی حساب می‌کند
السودانی: گفت‌و‌گو با ایران تنها راه حل پایدار است/ مخالفت با سیاست فشار
پاکستان چارچوب جدید تجارت پایاپای با افغانستان را اجرایی کرد
تخریب خانه های پناهجویان افغانستانی در کراچی
خسارت ۲.۸ میلیارد دلاری به بخش کشاورزی غزه
جسد اسیر اسرائیلی تحویل داده شد
حضور افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
رئیس جمهور ترکمنستان در کابل؛ پروژه تاپی ۱۴ کیلومتر در افغانستان پیشرفت کرد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
ترامپ «اوایل سال آینده» به چین سفر می‌کند
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
نتانیاهو به بمباران دیروز غزه با ۱۵۰ تن مهمات افتخار کرد/ تکرار یاوه گویی‌ها علیه ایران
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
اعتراف تاریخی هاآرتص: فلسطینیان شریف‌ترین ملت در دفاع از میهن‌شان هستند
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدند
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
کالاس: نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه آخرین بسته نخواهد بود
چرا بوداپست؟ کرملین می‌گوید اوربان روابط خوبی با ترامپ و پوتین دارد
افزایش شمار شهدای غزه به رغم برقراری آتش بس
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
معاون ترامپ روز سه‌شنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم