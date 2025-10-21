سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس امیدوار است که تا بازی بعدی هدایت سرخپوشان را برعهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره چگونگی پیوستنش به سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: تقریبا ۲ هفته قبل از اینکه با پرسپولیس قرارداد ببندم با من تماس گرفته شد و به من اعلام شد که شما یکی از کاندیدا‌هایی هستید که برای سرمربیگری در نظر گرفتیم، به خاطر اینکه کارتال به طور قطع اعلام کرده است که در ایران حضور پیدا نمی‌کند. من گفتم که با کمال میل سرمربیگری پرسپولیس قبول می‌کنم، چون تیم سابقم هست و قهرمان آسیا است و هیئت مدیره به جمع بندی رسید و من را انتخاب کرد.

او افزود: فکر می‌کنم ۴، ۵ روز قبل از اردوی ترکیه بود که من به اتفاق خانبان ۲ روز زودتر به آنجا رفتیم تا مقدمات این اردو را فراهم کنیم. این اتفاق بسیار سریع انجام شد و باید امکانات تمرین را فراهم می‌کردم و در عین حال کادر فنی هم باید تشکیل می‌دادم. وقتی ۲ ماه از لیگ گذشته بود و تشکیل کادر فنی در عرض ۴ روز کار سختی بود. به نظرم کادر خوبی جمع شد و اردوی خوبی تشکیل شد و تمرینات را در ترکیه انجام دادیم.

او درباره اینکه با درویش مذاکره کرده بود، گفت: بله، درویش با من تماس گرفته بود و پیشنهاد سرمربیگری را داد و او گفت که باید این موضوع در هیئت مدیره مطرح شود که صحبت کردند و حدادی و دوستان به این جمع بندی رسیدند و این افتخار نصیب من شد که در باشگاه بزرگ پرسپولیس افتخار سرمربیگری داشته باشم.

هاشمیان درباره اینکه با خودش کلنجار نرفته که هنوز سرمربیگری پرسپولیس برایش زود است، گفت: فوتبال ورزشی است، که آینده نمی‌شود در آن پیش بینی کرد و کسانی که نتیجه بگیرند و بخواهند ترس را در نظر بگیرند با مشکل مواجه می‌شوند. اصلا فوتبال ورزش جنگ است. زمانی که کمک مربی تیم ملی ایران در دوران ویلموتس و اسکوچیچ بودم، به من پیشنهادات خوبی برای سرمربیگری در تیم‌های خوب لیگ برتر فوتبال شد، اما به خاطر حساسیت بازی‌های تیم ملی از حضور در تیم‌های خواهان صرفنظر کردم. من گفتم تیم ملی در موقعیت خطرناکی قرار دارد و پیشنهادات را رد کردم. بعد از آن چندین پیشنهاد از ایران داشتم و در این مدتی که از تیم ملی جدا شدم، اما پرسپولیس برای من پتانسیل بزرگی از جمله قهرمانی در لیگ ایران و بزرگ شدن در آسیا را دارد. من بدون نگرانی و با فکر این انتخاب را انجام دادم.

او درباره اینکه اگر به گذشته برگردد باز هم پیشنهاد پرسپولیس را قبول می‌کرد، گفت: سالی که در تیم ملی بودم، اکثر بازی‌های تیم‌های لیگ برتر فوتبال را نگاه می‌کردم، اما شما بگویید که با دیدن همه چیز را متوجه می‌شوید اینطور نیست. من با آگاهی کامل، پرسپولیس را انتخاب کردم. فوتبال ایران مثل یک چرخه می‌ماند که اول باید کمک مربی شوید و بعد به سرمربیگری برسید و سلسله مراتب باید طی شود، اما فوتبال اروپا این موضوع را تغییر داده است و تجربه تبدیل به علم و دانش شده است. من از سال ۲۰۰۹ جزو معدود بازیکنان در آلمان بودم که مدرک مربیگری B را گرفتم و در سال ۲۰۱۲ مدرک A را زمانی که در پرسپولیس بودم گرفتم. طبق قانونی که در آلمان وجود دارد، من از لیگ پنجم شروع کردم، چون شما در آلمان نمی‌توانید از اول در تیم‌های بزرگ مربیگری کنید. مدتی در تیم‌های پایه و تیم ۱۷ ساله هامبورگ بودم و خیلی از دوره‌ها را دیدم و تمرینات بایرن مونیخ و لیدز یونایتد را دیدم و بعد از آن ۴ سال به عنوان کمک مربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال در بازی‌های مقدماتی جام جهانی بودم و بازی‌های لیگ را می‌دیدم و از تیم‌های ایرانی شناخت داشتم. به نظرم طی کردن سلسله مراتب سخت بوده است. شاید از نظر بعضی‌ها که یک دفعه سرمربی پرسپولیس شدم خیلی راحت باشد، اما برای دریافت مدرک پرولاینسس در آلمان باید راه سختی را سپری کنید. خوشبختانه زمانی که با اسکوچیچ در تیم ملی بودم خیلی خوب بود و تجربه بالایی برای من بود. اگر به تماس درویش برای سرمربیگری پرسپولیس برگردم باز هم پاسخ مثبت می‌دهم.

هاشمیان درباره اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس هم مثل او فکر می‌کنند، گفت: من با هیئت مدیره باشگاه ۲ ماه پیش جلسه‌ای در مورد روند و آینده تیم و در مورد پست‌هایی که باید بازیکن گرفته شود و ارتباط من بیشتر با افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم است که خیلی زحمت می‌کشد و برای کادر فنی یک نعمت است. من با هیئت مدیره آن چنان ارتباطی ندارم که بخواهیم جلسه با هم بگذاریم.

او درباره اینکه در جریان مذاکره هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با مربیان دیگر هست، گفت: به طور طبیعی این موضوعات به گوشم می‌رسد، اما تا آخرین دقایقی که من و کادر فنی هستیم تمام تلاش خود را برای موفقیت پرسپولیس می‌کنیم. یکسری عوامل در دست من است و یکسری عوامل هم دست من نیست، به خاطر همین من تمرکزم را روی مسائلی می‌گذارم که می‌توانم انجام بدهم و سایر اتفاقاتی که می‌افتد شاید از دست من خارج باشد.

هاشمیان درباره اینکه او از اینکه در فوتبال ایران هست اذیت نمی‌شود، گفت: همه جای دنیا فوتبال سخت است. من یک مصاحبه از مربی لیورپول خواندم که می‌گفت همه مربیگری چالش است. فوتبال به نتایج بستگی دارد و طبیعتا در فوتبال بیشتر سرمربی مسئول و جوابگو هست. من از این موضوع ناراحت نیستم و تلاش خود را می‌کنم و تمرکز خود را حفظ می‌کنم و من تا زمانی که کارم را با وجدان انجام بدهم ناراحتی ندارم. الان یکی از ناراحتی هایم این است که من می‌بینیم که هواداران و حامیان ما درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی هستند و با سختی به استادیوم می‌آیند و تیم نتیجه‌ای که باید بگیرد تا هواداران را خوشحال کند، نمی‌گیرد.. در کنار رویداد‌هایی که وجود دارد من هواداران را درک می‌کنم به همین خاطر تمام تلاش خود را می‌کنیم که هواداران ما که در روز‌های سخت در کنارمان بودند را بتوانیم شاد کنیم.

او درباره اینکه به نظرش چند درصد در پرسپولیس می‌ماند، گفت: همه چیز به نتایج بستگی دارد. من فکر می‌کنم تا بازی بعدی در پرسپولیس هستم. هیچ چیزی در فوتبال مشخص نیست. کار مربیگری سخت است و در فوتبال باید انعطاف پذیر باشید و هم بازیکن و هم مربی باید تمام فرصت‌ها را ببینید و از آن استفاده کنید. بعضی از کار‌ها به خود آدم بستگی دارد و بعضی از کار‌ها از عهده آدم خارج است.

هاشمیان درباره اینکه پرسپولیس در ۷ هفته نتایج خوبی نگرفته است، گفت: فکر می‌کنم شما آمار لیگ ایران را دارید. طبیعتا پرسپولیس باید هجومی بازی کند و بازی‌های خود را پیروز شویم و به روز باشیم، اما آیا فوتبال سایر تیم‌ها با کیفیت انجام می‌شود؟ آیا تیم‌های دیگر که هزینه زیادی کردند بهتر از ما بازی می‌کنند؟ مشکل بزرگی که برای تیم ما به وجود آمده آسیب دیدگی‌های زیادی که در تیممان به وجود آمده است و تغییرات زیادی که در تیم می‌دهیم به خاطر اینکه آسیب دیده زیادی داریم و این مصدومیت‌ها باعث می‌شود که ما مجبور شویم که نفرات خود را مدام تغییر بدهیم و نتوانند در کنار هم قرار بگیرندو برخی از اوقات برای تعویض کردن دچار مشکل می‌شویم. مثلا ما در بازی با ملوان از برخی از بازیکنان فقط در حدود ۲۰ دقیقه می‌توانستیم استفاده کنیم. خیلی ا زعوامل در نتیجه نگرفتن تیم ما تاثیر گذاشته است.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه خودش تیم را بسته است، گفت: من ۲ روز قبل از اینکه اردویمان شروع شود به ترکیه رسیدم. یک مربی نمی‌تواند به طور کامل تیم را تغییر بدهد و هر بازیکنی که خودش دوست دارد بیاورد و هیچ جا اینطور نیست. طبیعتا پرسپولیس در ۲، ۳ سال گذشته، ۳ مربی مختلف داشته است و تفکرات مختلف داشتند و بازیکنان مختلفی گرفتند. من زمانی که آمدم یارگیری تیم انجام شده بود و سرمربی قبلی تیم لیست داده بود و بازیکنان را گرفته بودند. زمانی که من آمدم، بازیکنان موجود ایران تقریبا تیم ها، آنها را گرفته بودند. بعد از آنالیزی که انجام دادیم دیدیم که در برخی از پست‌ها بازیکن می‌خواهیم و دفاع راست، دفاع وسط، دفاع چپ، هافبک دفاعی و یک مهاجم بتواند پشت مهاجم نوک بازی کند. ما همان اول که آمدیم شروع کردیم و بازیکنان داخلی موجود در ایران را دیدیم و بازیکنان خارجی را مشاهده کردیم و یکسری را به باشگاه معرفی کردیم مثل مارکو باکیچ را جذب کردیم. گزینه‌های داخلی و خارجی برای خط دفاع وسط داشتیم که ابرقویی جذب شد. برای دفاع راست ۳ گزینه داشتیم که یکی از گزینه‌ها قیمتش زیاد بود و باشگاه گفت که نمی‌توانیم جذب کنیم و بعد از آن سرژ اوریه را به خدمت گرفتیم. زمانی که من آمدم بازیکنان داخل ایران جذب شدند و یکسری بازیکنان با تفکرات سرمربی قبلی جذب شدند و لیست ما هم پر بود و باید لیست را خالی می‌کردیم و بعد برای جذب دفاع چپ و مهاجم مذاکراتی انجام دادیم. آن زمان باب نشده بود که قیمت‌های بالا برای جذب بازیکن پرداخت شود و بعد از آن باشگاه تصمیم گرفت که بازیکنان گرانقیمت هم بگیرد، اما مشکلاتی که به وجود آمده بود و یکی از آنها جنگ ۱۲ روزه بود و ما خیلی از بازیکنانی که می‌خواستیم و مذاکرات هم انجام می‌دادیم به ایران نمی‌آمدند و بعضی‌ها هم خیلی گران بودند. فوتبالیست اروپایی اول منتظر می‌ماند تا پیشنهادی از اروپا بگیرد و بعد اگر پیشنهادی دریافت نکرد به لیگ‌های سایر کشور‌ها بپیوندد و ما این فرصت‌ها را از دست دادیم و می‌توانستیم چند بازیکن خوب بگیریم. بعد از آن هم فصل نقل و انتقالات تمام شد و بازیکنانی که بیرون بودند یا فصل پیش کم بازی کردند و یا سنشان زیاد است.

هاشمیان درباره اینکه چرا سردار دورسون را در پرسپولیس حفظ نکرد، گفت: فکر می‌کنم دورسون یکی، ۲ روز دیرتر به اردوی ترکیه ملحق شد و او گفت که من می‌خواهم با شما جلسه بگذارم. او در جلسه‌ای اعلام کرد که من بندی در قراردادم هست که اگر قراردادم تمدید نشود من می‌توانم قرارداد را فسخ کنم و بروم. من به ایشان گفتم که شما ۳۴ ساله هستید و این سن برای مهاجم زیاد است. اول شما یک مدت در پرسپولیس بمانید اگر گل زدید من به باشگاه پرسپولیس می‌گویم که قراردادتان را تمدید کنند. در فوتبال اروپا بازیکن ۲۸ ساله مسن حساب می‌شود. دورسون بیان کرد که من پیشنهاد شما را قبول ندارم. من به ایشان گفتم که شما سرزن هستید، اما ما مهاجمی می‌خواهیم که علاوه بر سرزنی بتواند سرعتی باشد و پشت مهاجم هم بتواند بازی کند. دورسون به من گفت که من در پرسپولیس می‌مانم، اما شاید شما بعد از چند بازی دیگر در پرسپولیس نباشید و من همان جا گفتم که ایشان می‌توانند بروند. بعد از آن دورسون گفت که می‌خواهم در پرسپولیس بمانم. ما بازی مهاجمان دیگری هم مثل هانا مهاجم بورسیا دورتموند و مهاجم اسلوونی را دیده بودیم و با آنها صحبت کردیم و اینطور نبود که بیر برنامه باشیم. همچنین قرار بود شهریار مغانلو به پرسپولیس بیاید و درویش هم به امارات سفر کرد و با ایشان صحبت کرد و جلسه‌ای هم هیئت مدیره با من گذاشت و در مورد مبلغ قرارداد با من صحبت کردند. من در کار‌های مالی دخالت نمی‌کنم و حتی کمک‌های خود را به باشگاه معرفی کردم و گفتم خودتان در مورد مبلغ با دستیارانم به توافق برسید. مبلغی که مغانلو و باشگاه الاتحاد کلبا می‌خواست رقم بالایی بود و هیئت مدیره به من گفت که در مورد مبلغ نظرت را بگو که من گفتم در مورد مبلغ چیزی نمی‌توانم بگویم. اگر ما این بازیکن را نگیریم پنجره نقل و انتقالات بسته می‌شود و اگر بازیکن خارجی بگیریم معلوم نیست به چه صورت باشد. گویا سرمربی الاتحاد کلبا رضایت نداده بود که مغانلو به پرسپولیس بیاید و دورسون هم گفت که می‌خواهم بروم و این صحبت‌ها شده بود. اینکه ما برای جذب مهاجم فکری نکرده بودیم درست نیست. یکی از گزینه‌های ما برای جانشینی دورسون، سباستین هالر مهاجم دورتموند بود که با او مذاکره کردیم. طی روز‌های قبل نام ۵ مهاجم را آماده کردیم تا به باشگاه بدهیم. همچنین لیست نقل و انتقالاتی نیم فصل را آماده کردیم.

او درباره جدایی وحید امیری از پرسپولیس گفت: در هر پست باید حداقل دو بازیکن داشته باشید که با هم رقابت کنند، این اصل فوتبال است. بازیکنی که بداند یکجا هست و رقیبی ندارد هیچ وقت پیشرفت نمی کند. وحید امیری با اینکه از پرسپولیس رفته، اما من ایشان را هنوز هم خیلی دوست دارم. من برای پست دفاع چپ بازیکن نیاز داشتم، اما وحید امیری بیشتر مایل بود که وینگر بازی کند. ما یک دفاع چپ کامل می خواستیم. من به ایشان پیشنهاد دادم می توانید بمانید و بیاید در کادر فنی فعالیت کنید، اما ایشان قبول نکردند و مایل بودند بازی کنند. ما در تعداد بازیکن محدودیت داشتیم و دو نفر جا داشتیم که باید یک مهاجم و یک دفاع چپ کلاسیک می گرفتیم. ما در تمام پست ها تقریبا بازیکن داریم. این مصدومیت هایی که امسال داشتیم همش از تمرینات ما نبوده، از تیم امید هم بوده یا تیم ملی. چند دفاع ما مصدوم شده بودند و ما مجبور بودیم از داشته هایمان استفاده کنیم و بعضی بازیکنان را در دفاع به کار بگیریم.

هاشمیان درباره تغییر مداوم ترکیب پرسپولیس گفت: میلاد محمدی بسیار بازیکن باتجربه ای هست. من 4 سال با ایشان کار کردم. فوتبال شرایط متفاوتی دارد. شاید من الان بازیکنی را فیکس بازی بدهم، اما از دو، سه هفته بعد به خاطر شرایط، ترکیب تغییر می کند. تغییرات بعضی وقت ها تاکتیکی بوده و بعضی ها وقت ها هم اجباری بوده است. ما موقعیت گل زیادی داشتیم. هیچ کس در فوتبال کامل نیست. تمام تیم های دنیا را هم ببینید مدام ترکیب را تغییر می دهند.

او افزود: فوتبال ما اسمش لیگ برتر شده ، اما هیچ چیزش برتر نیست! ما برای کارهایی که وظیفه ی ما هم هستند داریم سخت گیری می کنیم. فوتبال نیاز به علم دارد. من می گویم نیاز نداریم بیاییم کنار زمین و روی نیمکت تیم حریف تاثیر بگذاریم. من نمی آیم به بازیکنانم بگویم هر پنج دقیقه خودتان را بیندازید و وقت را تلف کنید. فوتبال باید احترام داشته باشد. هواداران بیشتر حواشی دوست دارند. برای مثال چطور در مورد منی که در بسیاری از تیم های بزرگ اروپا بوده‌ام، یک شخص غیرمتخصص صحبت می کند؟ مگر من در مورد سینما حرف میزنم؟ و فضای مجازی هم این داستان را همراهی می کند. باید از خود شما (آقای میثاقی) شروع کنید. آیا الان تیم ملی ایران مشکلش یک شخص است؟ فوتبال ما حال و روز خوبی ندارد. فوتبال ما متاسفانه به این شکل آینده‌ای ندارد. طارمی رفت کی می خواهد جای ایشان را بگیرد؟ قبلا بازیکنی می رفت، حداقل چهار بازیکن به جای آن می آمد.

او در واکنش به اینکه رفتارش به فوتبال ایران نمی‌خورد، گفت: فوتبال نیاز به علم و احترام دارد؛ نه اینکه برویم و به داور اعتراض کنیم و با نیمکت حریف درگیر شویم و یا به بازیکن بگوییم که وقت تلف کند.

هاشمیان بیان کرد: من چهار سال برای تیم ملی ایران کار کردم، سه تا بلیت نداشتم بیایم بازی های جام جهانی را ببینم! در زمانی که تیم ملی بودم، ذوب آهن من را می خواست و دو تیم دیگر. نیامدم یک چیزی از تیم ملی بگیرم و وارد تیم های باشگاهی شوم و واقعا با عشق به تیم ملی آمدم. من هنوز هم تیم ملی ایران را دوست دارم و همه باید کمک کنیم. اولین حقوقی که از تیم ملی گرفتم بعد از دو سال بود! آیا در این دو سال آمدم مصاحبه کنم که چرا حقوق مرا ندادند؟ الان هم اگر به پرسپولیس آمدم با آگاهی آمدم. برای من اینطور نیست الان پرسپولیس قهرمان شود سریع رها کنم و بروم یک تیم خارجی، نه می مانم. به بازیکنان هم می گویم وقتی شما به پرسپولیس یا استقلال می آیید، این دو تیم به شما وزن می دهند. شما هم باید جواب آن را بدهید.

هاشمیان بیان کرد: من مثل بعضی از مربیان خارجی نیستم که اگر با پرسپولیس قهرمان شدم، به پیشنهاد خارجی جواب مثبت بدهم و بروم. در نتایج بد پرسپولیس فقط من مقصر نیستم.