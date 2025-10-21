ازگیل در ۵۴۰ هکتار از باغات گیلان تولید می شود ، اوایل آبان این میوه در استان برداشت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - کشاورزان گیلانی علاوه بر تولید برنج، زیتون ، فندوق و بادام و... در تولید ازگیل نیز فعال است.
اوایل آبان برداشت ازگیل آغاز و تا اوایل دی ماه ادامه دارد.
شهرستان های تالش، سیاهکل، آستارا، رضوانشهر و صومعه سرا عمده شهرستانهای تولید کننده ازگیل در استان گیلان هستند.
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ باغدار گیلانی به تولید این محصول در استان مشغول است.
این میوه پاییزی با طبعی خنک و خشک سرشار از پتاسیم، منیزیم، منگنز، روی و آهن است و به کاهش فشار خون، درمان سنگ کلیه و مشکلات گوارشی کمک میکند و سبب کاهش ریسک ابتلاء به بیماریهای التهابی و سرطان میشود.