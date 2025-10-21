ازگیل در ۵۴۰ هکتار از باغات گیلان تولید می شود ، اوایل آبان این میوه در استان برداشت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - کشاورزان گیلانی علاوه بر تولید  برنج،  زیتون ، فندوق و بادام و... در تولید ازگیل نیز فعال است. 

 اوایل   آبان برداشت ازگیل آغاز و تا اوایل دی ماه ادامه دارد. 

شهرستان های تالش، سیاهکل، آستارا، رضوانشهر و صومعه سرا عمده شهرستان‌های تولید کننده ازگیل در استان گیلان هستند.

 بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ باغدار گیلانی به تولید این محصول در استان مشغول است.‌

این میوه پاییزی با طبعی خنک و خشک سرشار از پتاسیم، منیزیم، منگنز، روی و آهن است و به کاهش فشار خون، درمان سنگ کلیه و مشکلات گوارشی کمک می‌کند و سبب کاهش ریسک ابتلاء به بیماری‌های التهابی و سرطان می‌شود.

 

 

 

برچسب ها: ازگیل ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت؛
پایان برداشت ازگیل ژاپنی در گیلان
رشت؛
برداشت ازگیل در گیلان
گیلان/
آغاز برداشت ازگیل از باغات استان گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی در گیلان + فیلم
آخرین اخبار
نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی در گیلان + فیلم
کشاورزی گیلان در مسیرشکوفایی؛ از افزایش تولید برنج تا حل مشکل ۲۵ ساله تولیدکنندگان چای
تولید ازگیل در ۵۴۰ هکتار از باغات گیلان