دکتر خلیل الحیه، رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش حماس، با انتشار بیانیه‌ای بر پایبندی این جنبش به توافق آتش‌بس و تلاش برای اجرای کامل آن تأکید کرد. وی با اشاره به اقدامات در حال انجام برای خارج کردن اجساد اسرای اسرائیلی از زیر آوار، خاطرنشان کرد که این فرآیند با چالش‌های فنی قابل توجهی همراه است.

الحیه با ابراز امیدواری نسبت به افزایش کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه، بر ضرورت تأمین نیاز‌های اساسی ساکنان این منطقه تأکید نمود. وی با استناد به اطمینان‌بخشی‌های دریافت شده از میانجی‌های بین‌المللی و رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که بر اساس این تضمین‌ها، جنگ در غزه به پایان رسیده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در پایان، تظاهرات گسترده بین‌المللی و مواضع رسمی آمریکا را نشانه‌هایی از تحقق این پایان خواند و بر عزم جنبش متبوعش برای پایبندی به تمامی مفاد توافق‌نامه تأکید کرد.

