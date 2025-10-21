باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نوروزی، رئیس پلیس اماکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در حوزه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و فروش طلای آنلاین اظهار داشت: در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی، به‌ویژه در حوزه طلا، وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همکاری نزدیکی با پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی دارند.

وی در ادامه افزود: این همکاری به‌منظور نظارت بر سکوهای فروش طلای آنلاین صورت می‌گیرد تا از وقوع تخلفاتی مانند «خالی‌فروشی» جلوگیری شود.

او بیان کرد: شهروندان باید از خرید از کانال‌های غیرمجاز مانند تلگرام و اینستاگرام پرهیز کنند و تنها از درگاه‌های مجاز و مورد تأیید برای خرید آنلاین طلا استفاده نمایند. پلیس و نهادهای مربوطه نظارت‌های مستمری بر پلتفرم‌های دارای مجوز انجام می‌دهند.

او تأکید کرد: پلتفرم‌هایی که دارای مجوز هستند، به‌صورت مداوم تحت رصد قرار دارند. در صورت فعالیت خارج از چارچوب قانونی، درگاه‌های خرید و فروش این پلتفرم‌ها مسدود خواهد شد.