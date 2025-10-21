باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: طرح پاییزی نظارت بر تجهیزات تفریحی و شهربازیهای استان توسط کارشناسان این اداره کل آغاز شد.
حامد محمدی افزود: این طرح با هدف صیانت از ایمنی شهروندان و در راستای انجام صحیح مسوولیتهای این اداره کل از هفته جاری آغاز و تا پایان آذرماه در سراسر استان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در هفته نخست این طرح که با همکاری شرکتهای بازرسی واجد صلاحیت آغاز شد، ۹۸ تجهیز بازی فاقد تاییدیه استاندارد پلمب شد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: نظارت بر وسایل و تجهیزات تفریحی از اولویتهای اداره کل استاندارد استان بوده و هیچگونه اغماضی در برخورد با موارد غیر ایمن صورت نخواهد گرفت.
هزار و ۶۷ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند.
منبع: ایرنا