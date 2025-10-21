وزیر افراطی رژیم صهیونیستی، در جلسه کابینه پیشنهاد بی شرمانه ای را درباره پیکر شهید یحیی سنوار مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میری رگو، وزیر افراطی حمل و نقل رژیم صهیونیستی دیروز در جلسه کابینه اسرائیل پیشنهاد شرم آوری را مطرح کرد.

او با آگاهی از اینکه مسلمان شهدای خود را تشییع و خاک می‌کنند پیشنهاد کرد که جسد شهید یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس، سوزانده شود.

این وزیر افراطی در اظهارات بی شرمانه خود گفت که همانطور که جنازه بن لادن سوزانده شد، پیکر (شهید) سنوار نیز سوزانده شود.

وزرای کابینه به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده‌اند.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که جنبش حماس در چارچوب توافق آزادی اسرا، خواستار تحویل پیکر یحیی سنوار و برادرش محمد سنوار (که او نیز پس از به دست گرفتن رهبری جنبش در نوار غزه شهید شد) شده است.

منبع: قدس

برچسب ها: یحیی سنوار ، رژیم صهیونیستی ، حماس
خبرهای مرتبط
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
حماس باید یک جسد ژنرالهای صحیونی را برای مبادله نگه میداشت
۰
۴
پاسخ دادن
آقای وقت‌نشناس
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
آخرین اخبار
هند و قطر سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را ارتقا دادند
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری افغانستان را لرزاند
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
گفت‌وگوی روبیو و نخست وزیر عراق
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
خسارت سرقت از موزه لوور ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده شد
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند