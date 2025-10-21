وزیر افراطی رژیم صهیونیستی، در جلسه کابینه پیشنهاد بی شرمانه ای را درباره پیکر شهید یحیی سنوار مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میری رگو، وزیر افراطی حمل و نقل رژیم صهیونیستی دیروز در جلسه کابینه اسرائیل پیشنهاد شرم آوری را مطرح کرد.

او با آگاهی از اینکه مسلمان شهدای خود را تشییع و خاک می‌کنند پیشنهاد کرد که جسد شهید یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس، سوزانده شود.

این وزیر افراطی در اظهارات بی شرمانه خود گفت که همانطور که جنازه بن لادن سوزانده شد، پیکر (شهید) سنوار نیز سوزانده شود.

وزرای کابینه به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده‌اند.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که جنبش حماس در چارچوب توافق آزادی اسرا، خواستار تحویل پیکر یحیی سنوار و برادرش محمد سنوار (که او نیز پس از به دست گرفتن رهبری جنبش در نوار غزه شهید شد) شده است.

منبع: قدس