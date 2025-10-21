آغاز طرح «قاضی مدرسه» در مدارس شهرستان عنبرآباد/ گامی در مسیر ترویج فرهنگ قانون مداری

باشگاه خبرنگاران جوان- طرح ملی «قاضی مدرسه» با حضور دادستان و قضات دادگستری شهرستان عنبرآباد، رئیس آموزش و پرورش، مسئول شورای پیشگیری از وقوع جرم، دبیر مصلحین، جمعی از مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان در دبیرستان دخترانه فاطمه‌الزهرا (س) این شهرستان آغاز شد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد در این آئین با اشاره به اهداف اجرای طرح «قاضی مدرسه» گفت: این طرح نقش مؤثری در ارتقای آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم آینده دارد.



حامد عمرانی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح در شهرستان عنبرآباد، شناسایی و پرورش دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به مسائل حقوقی و قضایی است تا در آینده به عنوان قضات فرهیخته و وکلای توانمند وارد عرصه خدمت شوند.



دادستان عنبرآباد تأکید کرد: ارتباط نزدیک میان دانش‌آموزان و مسئولان قضایی در قالب این طرح، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ قانون‌مداری و پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح مدارس خواهد بود.

منبع:دادگستری