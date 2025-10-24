رئیس هیئت مدیره اتحادیه میهن گفت: با اعلام گزارش سازمان دامپزشکی مبنی بر پاک بودن ایران، صادرات تخم مرغ مجدد از سرگرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده های دامی تعریفی ندارد، گفت: شرایط تامین نهاده ها بشدت سخت است و مرغداران بصورت قطره چکانی نهاده ماهانه خود را خریداری می کنند.

به گفته وی، طی نامه نگاری های متعدد خواستار تامین نهاده های دامی مورد نیاز شدیم که متاسفانه مسئولان عنوان می کنند عدم تخصیص ارز منجر به کمبود نهاده و محصولات اساسی شده است‌.

کاشانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در مهرماه ۱۱۸ هزارتن تخم مرغ تولید شود.

این مقام مسئول قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۳ تا ۷۴ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب درب مرغداری عرضه می شود که پیش بینی می شود هفته آینده به نرخ مصوب برسیم چراکه کشورهای مقصد بدلیل گزارش سازمان دامپزشکی محدودیت ایجاد کرده بودند که مجدد با سفید شدن وضعیت ایران، صادرات از سرگرفته می شود.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۵ هزارتن تخم مرغ صادر شد و پیش بینی‌می شود که تا پایان سال به ۱۲۰ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۸۶ تا ۱۹۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله را ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.