رئیس هیئت مدیره اتحادیه میهن گفت: با اعلام گزارش سازمان دامپزشکی مبنی بر پاک بودن ایران، صادرات تخم مرغ مجدد از سرگرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده های دامی تعریفی ندارد، گفت: شرایط تامین نهاده ها بشدت سخت است و مرغداران بصورت قطره چکانی نهاده ماهانه خود را خریداری می کنند.

به گفته وی، طی نامه نگاری های متعدد خواستار تامین نهاده های دامی مورد نیاز شدیم که متاسفانه مسئولان عنوان می کنند عدم تخصیص ارز منجر به کمبود نهاده و محصولات اساسی شده است‌.

کاشانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در مهرماه ۱۱۸ هزارتن تخم مرغ تولید شود.

این مقام مسئول قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۳ تا ۷۴ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب درب مرغداری عرضه می شود که پیش بینی می شود هفته آینده به نرخ مصوب برسیم چراکه کشورهای مقصد بدلیل گزارش سازمان دامپزشکی محدودیت ایجاد کرده بودند که مجدد با سفید شدن وضعیت ایران، صادرات از سرگرفته می شود. 

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۵ هزارتن تخم مرغ صادر شد و پیش بینی‌می شود که تا پایان سال به ۱۲۰ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۸۶ تا ۱۹۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله را ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ
خبرهای مرتبط
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نرخ منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
.ژاپن و کره تکنولوژی و خودرو صادر میکنن ما تخم مرغ ..امنیت غذایی رو به همین راحتی به خطر میندازیم ...به همین راحتی اقلام رو گرون نبندیم دست ملت خودمون ....
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا
آخرین اخبار
صادرات تخم مرغ از سرگرفته می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید