باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک پزشک بین‌المللی در بیمارستان شهدای الاقصی گزارش می‌دهد که نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به غیرنظامیانی که سعی در بازگشت به خانه‌هایشان برای ارزیابی خسارات و برداشتن وسایلشان دارند، تیراندازی می‌کنند.

روز گذشته خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد که حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل از زمان آغاز آتش بس دست‌کم ۹۷ غیرنظامی را شهید کرده است.

آژانس دفاع مدنی غزه گزارش داد که در حملات روز یکشنبه رژیم تروریستی اسرائیل، ۴۵ فلسطینی شهید شدند که در میان آنها غیرنظامیان و یک خبرنگار نیز حضور داشتند. این در حالی است که مقامات فلسطینی، نیرو‌های صهیونیستی را به ۸۰ مورد نقض آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر متهم کرده‌اند که منجر به شهید شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۳۰ نفر شده است.

با وجود نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و یکیاز افراد تاثیرگذار در آتش بس غزه تاکید کرد: حماس تا این لحظه به تعهدات خود در توافق آتش‌بس پایبند بوده است

منبع: قدس نیوز