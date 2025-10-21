باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با صدور بیانیهای صریح، آنچه در غزه رخ داده را «نسلکشی» خواند و اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض سیستماتیک قوانین و عرفهای بینالمللی توصیف کرد. وی با اشاره به نقش میانجیگری قطر در بحران غزه، تأکید کرد که این کشور با وجود تمام چالشها، به تلاشهای بشردوستانه و دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد.
امیر قطر در ادامه، حملات اخیر به غزه را «تروریسم دولتی» نامید و از واکنش قاطع جامعه بینالمللی در محکومیت این اقدامات تقدیر کرد. وی با محکوم کردن نقض مکرر آتشبس، گسترش شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری و تلاش برای تغییر وضعیت مسجدالاقصی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از مردم فلسطین و تضمین محاکمه عاملان این جنایات شد.
شیخ تمیم با ابراز تاسف از ناتوانی نهادهای بینالمللی در اجرای حقوق بینالملل در برابر رژیم صهیونیستی، بر موضع قطر مبنی بر وحدت اراضی فلسطین از جمله غزه تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه برجسته قطر در عرصه دیپلماسی بینالمللی، این موقعیت را حاصل تلاشهای مستمر این کشور در زمینه میانجیگری و فعالیتهای بشردوستانه خواند.
منبع: رویترز