باشگاه خبرنگاران جوان - علی داودی وزنه بردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۵ آسیب دید و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عدم اعزام داودی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مطرح شده بود که طی آن با پیگیری‌های کمیته ملی المپیک از فدراسیون وزنه برداری، مقرر شد ضمن پیگیری‌های لازم برای روند درمانی و پزشکی داودی، نتیجه به کمیته ملی المپیک اعلام شود.

در نهایت عصر روز گذشته (دوشنبه) با اعلام فدراسیون وزنه برداری مبنی بر اینکه حضور علی داودی در مسابقات به دلیل شرایط خاص درمانی به صلاحش نیست، این ورزشکار از حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی انصراف داد و کمیته ملی المپیک علیرضا معینی دیگر وزنه‌بردا ملی‌پوش را جایگزین علی داودی به عنوان پرچم دار کاروان ایران کرد.