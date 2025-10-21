کاپیتان رئال مادرید مخالفتش را با برگزاری دیدار بارسلونا برابر ویارئال در آمریکا اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دنی کارواخال مخالفت شدیدش را با برگزاری دیدار بین ویارئال و بارسلونا در شهر میامی آمریکا اعلام کرد و آن را «تحریف آشکار مسابقات» دانست.

او به خبرنگار شبکه Teledeporte گفت: این اقدام را نوعی دستکاری آشکار در رقابت می‌دانم، زیرا به همه تیم‌های لالیگا امکان بازی در شرایط یکسان را نمی‌دهد. مهم است که عادل باشیم. ما بازیکنان، باشگاه‌ها و لیگ باید به دنبال عدالت باشیم، اما این تصمیم چنین نیست.

در هفته اخیر لالیگا که با مسابقه دوشنبه‌شب آلاوس مقابل والنسیا به پایان رسید بازیکنان همه تیم‌ها در آغاز بازی‌ها به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه توقف نمادین کردند. این اعتراض به تصمیم انتقال مسابقه ویارئال برابر بارسلونا به خارج از اسپانیا مربوط می‌شود.

اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا (AFE) این اعتراض را سازماندهی کرد تا مخالفتش را با «کمبود شفافیت، گفت‌و‌گو و انسجام از سوی لالیگا» درباره برگزاری این مسابقه در ۲۰ دسامبر در میامی و از هفته هفدهم لیگ اسپانیا نشان دهد.

همچنین اتحادیه بازیکنان اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد داده است که جلسه با مسئولان لالیگا از جمعه ۲۴ دسامبر به چهارشنبه ۲۲ دسامبر موکول شود تا درباره انتقال این مسابقه به آمریکا بحث شود.

در جدول رده‌بندی لالیگا رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد. بارسلونا و ویارئال به ترتیب با ۲۲ و ۱۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند.

