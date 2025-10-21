رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده ایران میزبان دو هفته رقابت‌های بین‌المللی BT ۵۰ خواهد بود که در مجموع ورزشکاران کشورمان می‌توانند ۱۰۰ امتیاز و جایزه ۸ هزار دلاری را از آن خود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد کی‌مرام روز سه‌شنبه در این خصوص اظهار داشت: از مدت‌ها پیش برای این میزبانی برنامه‌ریزی کرده بودیم و در نهایت مقرر شد رقابت‌های تنیس ساحلی BT ۵۰ که بالاترین سطح این رویداد در ایران و منطقه است را برگزار کنیم، هرچند این رویداد را قبلا در ایران برگزار کرده‌ایم و قصد داریم یک‌بار دیگر و طی دو هفته شاهد برگزاری این مسابقات در جزیره کیش باشیم.

وی تصریح کرد: این مسابقات به صورت بین‌المللی و در تقویم فدراسیون جهانی نیز ثبت شده و فرصتی است تا تنیسور‌های خوب کشورمان توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته و امتیاز لازم برای ارتقای رنکینگ خود را به دست آورند.

گفتنی است این مسابقات طی روز‌های ۲۴ تا ۲۶ آبان (هفته اول) و ۲۷ تا ۲۹ این ماه (هفته دوم) و در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تنیس ساحلی ، فدراسیون تنیس
خبرهای مرتبط
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
عجیب اما واقعی؛
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت