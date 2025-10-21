باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد کیمرام روز سهشنبه در این خصوص اظهار داشت: از مدتها پیش برای این میزبانی برنامهریزی کرده بودیم و در نهایت مقرر شد رقابتهای تنیس ساحلی BT ۵۰ که بالاترین سطح این رویداد در ایران و منطقه است را برگزار کنیم، هرچند این رویداد را قبلا در ایران برگزار کردهایم و قصد داریم یکبار دیگر و طی دو هفته شاهد برگزاری این مسابقات در جزیره کیش باشیم.
وی تصریح کرد: این مسابقات به صورت بینالمللی و در تقویم فدراسیون جهانی نیز ثبت شده و فرصتی است تا تنیسورهای خوب کشورمان توانمندیهای خود را به نمایش گذاشته و امتیاز لازم برای ارتقای رنکینگ خود را به دست آورند.
گفتنی است این مسابقات طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان (هفته اول) و ۲۷ تا ۲۹ این ماه (هفته دوم) و در جزیره کیش برگزار خواهد شد.