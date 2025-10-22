دبیرانجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر مرغ با نرخ مصوب جدید در عمده فروشی و خرده فروشی عرضه می شود.

وی اعلام نرخ مصوب جدید و مورد رضایت مرغداران را یکی از علل کاهش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو مرغ در عمده فروشی ها ۱۲۳ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.

یوسف خانی قیمت هرکیلو ران مرغ مرغوب را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان، ران با کمر ۱۲۰ هزارتومان، سینه ۲۳۰ هزارتومان و فیله ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که اگر مشکل خاصی در بازار رخ ندهد، نوسانی در بازار نخواهیم داشت و کماکان مرغ با نرخ مصوب عرضه می شود.

وی توزیع روزانه مرغ را ۷ هزارتن در سطح کشور اعلام کرد و گفت: گرچه بخش اعظم مصرف گوشت قرمز بر مرغ است، اما طبق روال همه ساله در مهرماه بازار در رکود به سر می برد که پیش بینی می شود از اوایل آبان مجدد رونق به بازار بازگردد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
پس چرا پرند توزیع نمی کنند،پرهزینه ترین شهر ایران شده
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اخ. اگه. معوقه. هارو. میدادن. چقدر از بدهی هامونو. پرداخت می کردیم. اما. افسوس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بله توزیع مرغ به قطعه بندی های سطح کشور و فروش با ۱۰۰ درصد سود مجدد به مردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا مرغ به قیمت دلار به ملت میدهد وملت با ریال در مضیقه هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا هر کشوری دارایی ها،و ثروت، ونعمت هایی داره،چیکار داریم ب دلار ما واقعا، مثل این میمونه اینجا میوه کلیویی می‌بریم خارج دونه ایی،،،البته فقط پیاز رو،پسته خاویار،شیلات ایرانی ندیده?که خودمون داریم،قیمت اینجا باید ارزان‌تر از هتل ها اروپا باشه!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
باز هم همان نمایش همیشگی ایجاد کمبود در بازار و سپس گران شدن و در در آخر فراوانی برای مدتی ،همه در سایه بی تدبیری و بی عرضگی
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یعنی هیچ رقابتی نیست؟ بیشتر آشغال دست مشتری می دهند تا جنس خوب!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
به خدا به جای نفت کارخانه تولید مرغ بسازید هم ملت رو سیر کنید هم صادر کنید، همش ملت در فشار باید باشن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۰۹:۱۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خودتولید کننده هاموقع گرون کردن مرغو قائم میکنن گرون که کردن پخش میکنن تمام گرونی تولید کنندههان واسه سود نجومیشان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چه فایده کی قیمت پایین میاد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
کم چرت و پرت بگین
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ما که نمی تونیم بخریم چه ۷ هزار تن باشه
چه ۱۰۰ هزار تن
چه اصلا نباشه
۰
۷
پاسخ دادن
