باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر مرغ با نرخ مصوب جدید در عمده فروشی و خرده فروشی عرضه می شود.

وی اعلام نرخ مصوب جدید و مورد رضایت مرغداران را یکی از علل کاهش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو مرغ در عمده فروشی ها ۱۲۳ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.

یوسف خانی قیمت هرکیلو ران مرغ مرغوب را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان، ران با کمر ۱۲۰ هزارتومان، سینه ۲۳۰ هزارتومان و فیله ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که اگر مشکل خاصی در بازار رخ ندهد، نوسانی در بازار نخواهیم داشت و کماکان مرغ با نرخ مصوب عرضه می شود.

وی توزیع روزانه مرغ را ۷ هزارتن در سطح کشور اعلام کرد و گفت: گرچه بخش اعظم مصرف گوشت قرمز بر مرغ است، اما طبق روال همه ساله در مهرماه بازار در رکود به سر می برد که پیش بینی می شود از اوایل آبان مجدد رونق به بازار بازگردد.