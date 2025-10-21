باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - بابک صلواتی پور عضور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی کشور گفت: تصویربرداری در تشخیص بیماری ها نقش مهمی ایفا می کند و در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان ها نیز موثر است.

به گفته وی ماموگرافی یک تکنیک تصویربرداری است که رسوبات سینه در بیماران را تشخیص می دهد. با تشخیص سریع سرطان درمان ها موثرتر خواهد بود.

صلواتی پور تاکید کرد: غربالگری ماموگرافی سینه در زنان بالای ۴۰ سال توصیه شده است و در زنانی که سابقه خانوادگی سرطان سینه دارند باید از ۳۰ سالگی ماموگرافی سینه را انجام دهند.

وی تصریح کرد: همکاران رادیولوژیست باید به علم روز دنیا آگاهی پیدا کنند و الان همکاران از سطح علمی بالایی برخوردار هستند. تجهیزات به روز تصویربرداری موضوع مهمی است.

رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی کشور اضافه کرد: اکنون به روز کردن تجهیزات پزشکی به دلیل افزایش قیمت ها سخت شده و تحریم ها هزینه به روز شدن را بشدت افزایش داده است.

وی ادامه داد: اکنون قیمت تجهیزات پزشکی گران شده و تعرفه رادیولوژی به تناسب هزینه ها تفاوت زیادی پیدا نکرده است که در این خصوص مردم متضرر خواهند شد.

صلواتی پور ادامه داد: تحریم ها اثر منفی بر روی قیمت ها و به نوعی بر به روز رسانی تجهیزات رادیولوژی گذاشته است.

رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی کشور افزود: این کنگره با حضور ۴ هزار رادیولوژیست از امروز تا ۲ آبان برگزار می شود و در این کنگره ۳۳ کارگاه با ارائه ۱۱۹ مقاله علمی به بیان آخرین دستاوردهای علمی این حوزه می پردازند.

وی ادامه داد: این کنگره با حضور ۳۸۵ سخنران داخلی و خارجی، ۳۲ پنل، ۳۹ کارگاه و ۱۰۲ مقاله برگزار خواهد شد.

صلواتی پور تصریح کرد: محورهای اصلی کنگره شامل نقش تصویربرداری در تشخیص و درمان سرطان، تشخیص زودهنگام و غربالگری، و پیشرفت‌های رادیولوژی مداخله‌ای است.

این استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به بیماری سرطان، گفت: با توجه به افزایش شیوع سرطان، تمرکز ویژه‌ای بر نقش تصویربرداری در تشخیص، پیگیری، درمان و کاهش علائم بیماران سرطانی خواهد بود.

رئیس کنگره رادیولوژی ایران اضافه کرد: رادیولوژیست‌های مداخله‌ای می‌توانند با روش‌هایی مانند آنژیوگرافی به درمان تومورهای کبدی و ریوی کمک کرده و علائم بیماران را کاهش دهند.

وی متذکر شد: سطح علمی رادیولوژیست‌های ایرانی در سطح جهانی قابل قبول و در منطقه بسیار خوب است.

صلواتی پور اضافه کرد: چالش اصلی در کشور، دسترسی محدود به تجهیزات به‌روز رادیولوژی به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها است. نگهداری تجهیزات موجود نیز دشوار شده و برخی از دستگاه‌ها از چرخه درمان خارج می‌شوند.

در ادامه مراسم، صانعی عضو هیات علمی دانشگاه گفت: رادیولوژی وابسته به تکنولوژی همراه با علم است و وابستگی به تجهیزات روز دارد.

به گفته وی در آینده با به روز شدن دقت بالای تصویربرداری میزان تابش به بیماران کاهش پیدا خواهد کرد.

صانعی تصریح کرد: با حذف نرخ ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؛ امیدواریم با یکسان شدن تعرفه‌های رادیولوژی شاهد پیشرفت‌هایی در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: ماموگرافی غربالگری افراد بالای ۴۰ سال است با توجه به اینکه اکثر تومور‌های سرطان پستان بصورت نقاط آهکی هستند تشخیص زود رس با ماموگرافی است.