اسطوره ژرمن‌ها به ستایش از هری کین پرداخت و او را بهترین مهاجم حال حاضر فوتبال جهان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین در فصل جاری با نمایش‌های خیره‌کننده‌اش بیشترین نقش را در صدرنشینی مقتدرانه بایرنی‌ها داشته است. او در هفت بازی که برای بایرن مونیخ به میدان رفته ۱۲ گل به ثمر رسانده است تا با اقتدار در صدر جدول بهترین گلزنان بوندسلیگا قرار داشته باشد.

عملکرد درخشان هری کین ستایش لوتار ماتئوس، اسطوره ژرمن‌ها، را به دنبال داشت. او گفت: در شرایط کنونی هیچ مهاجمی را در فوتبال جهان بهتر از هری کین نمی‌بینم و این تنها به خاطر تعداد گل‌هایش نیست بلکه به خاطر تنوع در بازی و مهارت‌های متعدد اوست. او در کنار مهارت بالایی که در گلزنی دارد خوب پاس می‌دهد، خوب دریبل می‌زند و حتی خوب هم تکل می‌زند.

بایرن مونیخ تنها تیم در پنج لیگ معتبر اروپایی است که در همه بازی‌هایش در فصل جاری به پیروزی دست پیدا کرده است. تیم ونسان کمپانی در اوج به سر می‌برد و از مدعیان اصلی قهرمانی در همه رقابت‌ها به شمار می‌آید.

بایرن فصل قبل در بوندسلیگا با اقتدار قهرمان شد، اما در لیگ قهرمانان اروپا با شکست برابر اینتر در دور یک‌چهارم نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

